ゲッコーモンTシャツを着てデジタルワールドへ飛び出そう！『デジモンストーリー タイムストレンジャー』×TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のコラボが決定！
東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』において、家庭用ゲーム『デジモンストーリー タイムストレンジャー』とのコラボが決定いたしましたことをお知らせします。
■『デジモンストーリー タイムストレンジャー』×TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のコラボが決定！
家庭用ゲーム、『デジモンストーリー タイムストレンジャー』とTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』のコラボが決定！『DIGIMON BEATBREAK』の主人公・天馬トモロウが着用しているTシャツが、『デジモンストーリー タイムストレンジャー』のゲーム内アイテムとして登場！裏面は、パートナーデジモンであるゲッコーモンをプリント！コラボTシャツはゲーム内ショップで入手可能。『DIGIMON BEATBREAK』のコラボTシャツを着て、デジタルワールドへ飛び出そう！
さらに、ゲーム内の現代の東新宿・秋葉原の一部で『DIGIMON BEATBREAK』の映像やポスターが出現！『デジモンストーリー タイムストレンジャー』の作中にちりばめられたグローイングドーンの姿をぜひ見つけてくださいね！
■『デジモンストーリー タイムストレンジャー』とは
世界崩壊の謎を追う中で、人間世界と異世界を跨ぐ冒険、450体以上のデジモン収集と育成を楽しめるRPG
▼あらすじ
物語の舞台は日本・東京。
秘密組織のエージェントである主人公は、
とある指令によって新宿を調査する中、未知の生物「デジモン」と出会い、謎の爆発に巻き込まれる。
気がつくと、世界は8年前に戻っていた――
来たる崩壊を阻止すべく、運命を変える任務を遂行せよ。
▼冒険
人間世界と異世界「デジタルワールド・イリアス」を駆け巡る！
▼バトル
戦略的な編成が要となるターン制バトル！
▼育成
育成可能デジモンはシリーズ最多の450体以上！
▶公式サイト：https://digimonstory-ts.bn-ent.net
■製品基本情報
タイトル：デジモンストーリー タイムストレンジャー
発売日：2025年10月2日（STEAM版は2025年10月3日発売）
ジャンル：育成RPG
ハード：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/STEAM(R)
権利表記：(C)本郷あきよし・東映アニメーション (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
CERO：C
備考：
※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。 あらかじめご了承ください。
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”は、 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
(C)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValveCorporationの商標及びまたは登録商標です。
新作TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について
▼INTRODUCTION
人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。
天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。
賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。
人間とデジモンが描く新しい未来とは──
▼STAFF
原案／本郷あきよし
シリーズディレクター／宮元宏彰
シリーズ構成／山口亮太
キャラクターデザイン／小島隆寛
デジモンデザイン／渡辺けんじ
アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘
美術監督／神綾香
色彩設計／横山さよ子
CGディレクター／大曽根悠介
撮影監督／石山智之
編集／西村英一
音楽／桶狭間ありさ
制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
▼CAST
天馬トモロウ／入野自由
ゲッコーモン／潘めぐみ
咲夜レーナ／黒沢ともよ
プリスティモン／田村睦心
久遠寺マコト／関根有咲
キロプモン／久野美咲
沢城キョウ／阿座上洋平
ムラサメモン／濱野大輝
▼放送情報
フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時から放送中
※地域により放送時間・曜日が異なります。
▼配信情報
■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート
TVer/FOD
■毎週水曜0:00より順次配信スタート
・見放題配信
FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル ほか
・レンタル配信
バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video ほか
※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。
▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV
https://youtu.be/WgCglA2Twnw
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X
@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）
■デジモンとは
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。
25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。
【著作権表記】
(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
(C)本郷あきよし・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
※画像素材を掲載・使用される際は、必ず著作権表記をお願いいたします。