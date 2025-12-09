À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ð¥é¤Ç¡£27¼ïÎà¤ÎÊ¸»ú·¿¥Õ¥é¥ïー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥íー¥º¡×È¯Çä
¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥íー¥º
¡¡´ÑÍÕ¿¢Êª¤È²Ö¤ÎD2C¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒDomuz¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÌÚ¹°µ®¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥ï¥éー¤Î¥Ð¥é¤òìÔÂô¤ËÉß¤¤Ä¤á¤¿Ê¸»ú·¿¥Õ¥é¥ïー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥íー¥º¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢A～Z¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤È¡Ö¡õ¡×¤ÎÁ´27¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ó¡¢¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¢Ã»¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Þ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¡¢µÇ°Æü¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥é¥ïー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤âÈþ¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥íー¥º¡Ù¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÄ¹ÆÃÄ¹1¡§¡ÚA～Z¡Ü¡Ö¡õ¡×¤Î27¼ïÎà¡Ûµæ¶Ë¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥®¥Õ¥È
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤ÎA¤«¤éZ¤ÎÁ´26Ê¸»ú¤È¡Ö¡õ¡×¤Î·×27¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ò¡ÊA¡õM¡Ë¤äÃ»Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊÎã: LOVE / HAPPY BIRTHDAY¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â£¤ëÊý¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¡×¤¬»ë³ÐÅª¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤é¤ì¡¢´¶Æ°Åª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹2¡§¡ÚËÉÙ¤Ê¥«¥éー¤È¥ªー¥ÀーÂÐ±þ¡Û¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿§Å¸³«
¡¡²Ö¤Î¥«¥éー¤Ï¡¢ÀÖ¡¢Çò¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢ÀÄ¡¢¥Ù¥¤¥Óー¥Ô¥ó¥¯¤Î6¿§¤ò´ðËÜÅ¸³«¡£¥®¥Õ¥È¥·ー¥ó¤äÁê¼ê¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢´ðËÜ¿§¤Ë¤Ê¤¤¿§¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¥ªー¥Àー¤Ç¤ª¹¥¤ß¤Î¿§¤Ç¤âºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ÊÇ¼´ü±þÁêÃÌ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¤Ê°ìÉÊ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹3¡§¡ÚÄ¹¤¯°¦¤Ç¤ë¡Û¹âÉÊ¼Á¤Ê¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥ï¥éー¤Î¥Ð¥é¤ò»ÈÍÑ
¡¡»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸²Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥ê¥¶ー¥Ö¥É¥Õ¥ï¥éー¤Î¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£ ÀìÍÑ¤ÎÊ¸»úÈ¢¤ËÃúÇ«¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Ð¥é¤Ï¡¢¿å¤ä¤ê¤ä¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÈþ¤·¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÇ°¤ÎÆü¤Î´¶Æ°¤òÄ¹¤¯¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢
- ÃÂÀ¸Æü
- ·ëº§¼°¡¢¥×¥í¥Ýー¥º
- ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä¥Þ¥ó¥¹¥êー¥Õ¥©¥È¡¢¥¸¥§¥ó¥Àー¥ê¥Óー¥ë
- ¿ä¤·³è
¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê±é½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤Ë
¥×¥í¥Ýー¥º¤ä¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥Úー¥¹¤Ë
¤ª»ÒÍÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ä¥¸¥§¥ó¥Àー¥ê¥Óー¥ë¤Ë
¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥íー¥º
¼ïÎà¡§A～Z¡Ü¡õ¡ÊÁ´27¼ïÎà¡Ë
¿§Å¸³«¡§¥ì¥Ã¥É¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡¿¥Ö¥ëー¡¿¥Ù¥¤¥Óー¥Ô¥ó¥¯¡Ê¥ªー¥Àー²ÄÇ½¡Ë
²Á³Ê¡§7,980±ß¡ÜÁ÷ÎÁ880±ß¡Ê3ÅÀ¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡Ë
ÈÎÇäÊýË¡¡§EC¥µ¥¤¥È
ÆÃ½¸¥µ¥¤¥È¡§https://andplants.jp/collections/alphabet-rose
³ô¼°²ñ¼ÒDomuz¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖIT¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ß¤É¤ê¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´ÑÍÕ¿¢Êª¤ä²Ö¤¬¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÑÍÕ¿¢Êª¤È²Ö¤ÎEC¡Ö¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¡×¤È¡¢²Ö¤»º¶È¸þ¤±²·¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥Ï¥Ê¥¤¥Á¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒDomuz
½êºßÃÏ ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¾®¿ù¸æÅÂÄ®£²ÃúÌÜ£¶£·－£¶ £²³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥êー¥ó¥Õ¥é¥ïー»ö¶È
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÌÚ ¹°µ®
²ñ¼Ò³µÍ× ¡§https://andplants.jp/pages/company
¥¢¥ó¥É¥×¥é¥ó¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://andplants.jp/
Instagram¡§https://instagram.com/andplants.jp/
Twitter¡§https://twitter.com/andplants_jp
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/9YN4ayj
³ô¼°²ñ¼ÒDomuz¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹°ìÍ÷
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/48183