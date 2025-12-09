福袋や干支アイテム、新年を祝うグルメなどお正月情報が盛りだくさん！麻布台ヒルズで初売り企画「NEW YEAR SPECIAL」を開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長：辻慎吾）が運営する麻布台ヒルズでは、お正月からグルメやお買い物をお楽しみいただける初売り企画「NEW YEAR SPECIAL」を開催します。

「NEW YEAR SPECIAL」では、新年のスタートを彩る選りすぐりのライフスタイルグッズ＆グルメを集めた「HAPPY BAG」や、干支をモチーフにしたアイテムが揃う「HAPPY ITEM」に加え、新年を祝う絶品グルメを堪能できる「HAPPY MENU」を展開します。

「HAPPY BAG」では、グルメ、ライフスタイルブランドの対象各店から特別な福袋をご用意。グルメブランドからは、ワインやコーヒー好きな方への手土産にもぴったりな福袋のほか、チョコレートを詰め合わせた福袋や、マフィンセットなどが登場します。ライフスタイルブランドからは、自分へのご褒美にもぴったりな美容グッズや、上質なライフスタイルを提供するアイテムの福袋を展開します。また、「HAPPY ITEM」として、2026年の干支である“午(うま)”にちなんだアイテムも販売します。

飲食店では、「HAPPY MENU」と題し、新年の幕開けを記念した期間限定のお祝いメニューや、日頃の感謝を込めて2026年にちなんだ特別価格でメニューを提供するほか、新年の挨拶にもおすすめの干支や縁起物モチーフのスイーツも揃います。さらに、食文化の発信拠点として名店が集積する麻布台ヒルズ マーケットは、厳選まぐろや新鮮な野菜、くだものなど、新年の食卓を飾るにふさわしい各地の食材を揃えて、1月4日(日)より営業します。その他にも、新年の初売りに加えて、お祝い気分を盛り上げる各種イベントも開催予定です。

2026年の始まりは麻布台ヒルズで、日本の伝統を感じながら特別な時間をお過ごしください。

■麻布台ヒルズ・初売り「NEW YEAR SPECIAL」概要

開催日時：2026年1月2日（金）～1月12日（月・祝）

開催場所：麻布台ヒルズ内 対象各店舗

内 容：HAPPY BAG /HAPPY ITEM/HAPPY MENU

公式サイト：https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2026/01/0285.html (随時情報公開予定)

「HAPPY BAG」 手土産から自分へのご褒美まで、グルメ・ライフスタイルブランドが贈る福袋が登場！

より良い2026年のスタートをきれるようにとの思いを込めて、麻布台ヒルズだけの特別な福袋「HAPPY BAG」をご用意しました。新たな年を迎えるためのお仕度や自分へのご褒美にも、選りすぐりの福袋をお楽しみください。

「HAPPY ITEM」 2026年の干支は“午（うま）”！干支をモチーフにしたアイテムを展開！

2026年の干支である“午（うま）”をモチーフにしたアイテムが登場！午のデザインが装飾されたハンカチやランチョンマット、飾り物など、縁起物で新年を彩ってみてはいかがでしょうか。

「HAPPY MENU」 新年をお祝いする限定メニューや特別価格で提供するメニューが登場！

2026年の幕開けを記念して、「祝い膳」や「おしるこ」、フランスの伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」や縁起物モチーフのスイーツなど、新年を祝う期間限定メニューが登場。また、とんかつ河むらでは2026年にちなんだ特別価格で人気メニューを提供します。

「麻布台ヒルズ マーケット」 ～2026年1月4日(日)より営業～

日本中の選りすぐりの食が集まる「麻布台ヒルズ マーケット」は、年始・1月4日から営業します。翌5日には各市場の初市・初競りなどもあり、豊洲市場より直送される「麻布台 やまゆき鮮魚店」の厳選まぐろや、年末年始でつい食べ過ぎてしまった身体にもうれしい「京都 八百一」の新鮮な野菜やくだものなど、新年の食卓を飾るにふさわしい各地の食材が揃います。また、5日からは「鮨 銀座おのでら」の期間限定ポップアップも展開。

2026年も、いつも新たな食の発見がある「麻布台ヒルズ マーケット」でのお買い物をぜひお楽しみください。

【麻布台ヒルズ マーケット期間限定ポップアップ】

・鮨 銀座おのでら

日程：2026年1月5日(月)～1月13日(火)

東京・銀座を本店に3か国25店舗を構える「銀座おのでら」が期間限定出店。

職人が厳選した新鮮なネタを1貫から立喰スタイルにてお楽しみいただけます。

麻布台ヒルズ お正月イベント情報

期間限定ポップアップ「鮨 銀座おのでら」「麻布台 やまゆき鮮魚店」の厳選まぐろ「京都 八百一」の新鮮な野菜やくだもの

年末から年始にかけて駅前広場では新年をお祝いする装飾でお客様をお迎えするほか、新年を祝う獅子舞などのお正月ならではの催しも実施します。

また、成人の日を含む3連休には新しい年に最適なアイテムが揃う「NEW YEAR POP UP SHOP」や新年にちなんだワークショップなども展開するほか、石川県の伝統的な婚礼の風習「花嫁のれん」の展示を行います。

新年ならではの各イベントもお楽しみください。

※開催時間などの詳細は後日麻布台ヒルズ公式ホームページにてご案内します。(随時情報公開予定)

●麻布台ヒルズのお正月2026 https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2026/01/0287.html

※写真はイメージです

１.新年装飾

新年の幕開けを彩る華やかな装飾で皆様をお迎えします。

日程：2025年12月26日(金)～2026年1月12日(月・祝)

場所：駅前広場、麻布台ヒルズ レジデンスB B1

２.獅子舞

神谷町駅前広場や館内各所に獅子舞が登場し新年のお祝いをします。

太鼓や笛の音に合わせて舞う迫力満点の舞をぜひご覧ください。

日程：2026年1月3日(土)・4日(日)

場所：駅前広場 他

出演：五日市上町囃子連

３.NEW YEAR POP UP SHOP

新しい年のスタートに最適な、日本の伝統文化を感じられる商品が揃う

ＰＯＰ ＵＰ ＳＨＯＰが期間限定で登場します。

日程：2026年1月10日(土)～1月12日(月・祝)

場所：タワープラザ 1F 特設会場

出店：Art de Terroir、銀座の金沢、箔座

POP UP SHOP：（左から）Art de Terroir、銀座の金沢、箔座

４.NEW YEAR WORKSHOP

干支の陶器への絵付け体験や和柄生地を使ったメッセージカード作りなど

新年らしいワークショップも行います。

日程：2026年1月10日(土)～1月12日(月・祝)

場所：タワープラザ 1F 特設会場

出店：マークスタイル(店舗所在…タワープラザ４F)

５.「花嫁のれん」展示

石川県の伝統的な婚礼の風習「花嫁のれん」の展示を行います。

嫁ぐ娘の幸せを想う親の願いが込められた伝統美をご堪能ください。

日程：2026年1月10日(土)～1月12日(月・祝)

場所：タワープラザ 1F 特設会場

展示協力：花嫁のれん館(石川県七尾市)

６.NEW YEARフレークシールプレゼント

対象店舗で税込2026円以上お買い上げされた方に新年らしいオリジナルデザインのシールセットを先着でプレゼントします。 ※各日配布数がなくなり次第終了

日程：2026年1月10日(土)～1月12日(月・祝)

場所：タワープラザ 1F 特設会場

・企画協力(２.３.５.)

読売新聞グループ「Action!伝統文化」 https://dentou.yomiuri.co.jp/

■麻布台ヒルズ各施設・ショップ＆レストラン 年末年始営業情報

https://www.azabudai-hills.com/topics/202512/topic_0002.html(https://www.azabudai-hills.com/topics/202512/topic_0002.html)