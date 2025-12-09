2026年10月制度開始！？経産省セキュリティ対策評価制度のアップデートと今すぐできる実践対策を解説するセミナーを開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）、株式会社ＮＳＤ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：今城義和）は、2025年12月11日（木）11時から、2026年10月の制度開始を前に「経産省セキュリティ対策評価制度のアップデートと今すぐできる実践対策セミナー」を無料開催します。

Zoomでお気軽にご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

▼ セミナー詳細ページを見る

https://www.lrm.jp/seminar/se_security_neasures_evaluation_system_update/

開催の背景

近年、サイバー攻撃の巧妙化により、業務停止や納品遅延といった深刻な影響が企業活動に及ぶケースが増えています。こうしたリスクは自社だけでなく、取引先や委託先を含む事業全体に波及する可能性があり、組織の垣根を越えたセキュリティ対策の強化が急務となっています。こうした背景を受け、経済産業省では「サプライチェーン全体の安全性向上」を目的とした新たな評価制度の整備を進めています。

本セミナーでは、制度の最新動向と、今後求められる対応の方向性、そしてそれに備えるための具体的な支援策をご紹介します。

こんな方におすすめ- セキュリティ担当者、責任者の方- 情報システム担当、責任者の方- サプライチェーン企業担当者の方開催概要

セミナー名：2026年10月制度開始！？経産省セキュリティ対策評価制度のアップデートと今すぐできる実践対策とは？

日時：2025年12月11日(木) 11:00 - 12:00

費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。

形式：オンライン(Zoom)

申込締切：開催日当日の開始時間まで

お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

https://www.lrm.jp/seminar/se_security_neasures_evaluation_system_update/

株式会社ＮＳＤについて

ＮＳＤは1969年創業の独立系システムインテグレーターとして、ソフトウェア開発、ITインフラの構築、サービス利用型のITソリューションを提供しています。独立系の強みを活かした最適な提案と実践で磨いた品質管理力やプロジェクトマネジメント力を発揮することにより、これまで数多くのお客様からの信頼を得ています。

近年では、AIやIoTなどの新技術が普及し、お客様のニーズが益々高度化する中、ＮＳＤは自社開発のみならず、顧客と協働で調査研究を進めるなど、ＤＸ技術の開発・利用についても積極的に展開しています。

会社名：株式会社ＮＳＤ（NSD Co., Ltd.）

本社 ：東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー

代表者：代表取締役社長 今城義和

URL : https://www.nsd.co.jp/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援