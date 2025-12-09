「おいしい免疫ケア」シリーズ1-11月の販売数量が前年比3割増！～高まる健康意識ニーズに「おいしい免疫ケア」が選ばれ販売好調～

キリンホールディングス株式会社

キリンビバレッジ株式会社（社長 井上一弘）が販売する、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」の働きで「健康な人の免疫機能の維持をサポート」する機能性表示食品「おいしい免疫ケア」シリーズ※1の2025年1月から11月の販売数量が、前年比約3割増※2と大変好調に推移しています。

また11月4日に発売した、「キリン おいしい免疫ケア +ダブルビタミン」も年内販売目標を販売開始から3週間で達成しました※3。本商品は、健康な人の免疫機能を維持する「プラズマ乳酸菌」に加え、2種類の「ビタミン（C,B6）」を配合したことにより、経年的に高まっている「信頼できる機能のものを選びたい」といったニーズに応えることができました。

近年、社会全体で健康意識が高まっており、季節を問わずお客様の体調管理への関心が一層強まっています※4。こうした背景を受けて、「おいしい免疫ケア」シリーズの需要は堅調に推移し、好調な成長を続けています。

当社は、「おいしい免疫ケア」シリーズをはじめ「プラズマ乳酸菌」入り飲料の販売を通じて、お客様の毎日に、おいしい健康をお届けします。

※1 「キリン おいしい免疫ケア」「キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ」「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」の全容器・容量

※2 「キリン おいしい免疫ケア」シリーズの2025年1-11月累月の当社出荷数量に基づく

※3 「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」の当社出荷数量に基づく

※4 当社調べ（n=635）2025年10月31日～2025年11月4日

■「おいしい免疫ケア」シリーズの好調要因

１. 年間を通じたお客様の体調管理意識の高まり

当社調査によると、7割を超えるお客様が体調管理への意識は季節問わず高まっていることが分かりました※4。

２. 季節に合わせたプロモーションとファミリー層へのアプローチにより新規顧客の拡大

年間を通じて季節ごとの健康課題に合わせた免疫ケアの重要性を伝えるプロモーションや「プラズマ乳酸菌」の働きを可視化した分かりやすいコミュニケーションを展開し、新たなお客様との接点を拡大することで販売数量が伸長しました。

さらに、秋から冬にかけて家族の健康対策への意識を高めるコミュニケーションを展開したことにより、ファミリー層の販売数量が伸長※5しました。

※5 インテージSCI（15-79歳）、購入率（人数）、25年10月27日週～25年11月17日週

【機能性表示食品】

「キリン おいしい免疫ケア」「キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ」「キリン おいしい免疫ケア ＋ダブルビタミン」

＜届出表示＞

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma)が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

「キリン おいしい免疫ケア 睡眠」

＜届出表示＞

本品には、プラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）とGABAが含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。GABAは睡眠の質（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）の向上に役立つことが報告されてい ます。

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

・本品は、国の許可を受けたものではありません。

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

