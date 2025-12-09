MacでNTFSドライブを読み書きできるBuhoNFTS がベクターPCショップでも販売開始！

Dr.Buho Inc.

このたび Dr.Buho は、Mac上でNTFSドライブを安全にマウント＆アンマウントし、完全読み取り/書き込み可能にするNTFSツール「BuhoNTFS」をベクターPCショップでも販売することになりました。

https://pcshop.vector.co.jp/service/catalogue/buhontfs/

☆BuhoNTFSとは

macOSの制限で、WindowsのNTFSドライブを効率的に管理できないことはないでしょうか？BuhoNTFSは、強力かつ使いやすいMac用のNTFSツールです。これでMac上でもMicrosoft NTFSドライバに簡単にアクセスし、NTFSドライバとAPFS、NTFSドライバの間にデータ転送が可能になります。

※NTFSは「New Technology File System」の略で、Windowsオペレーティングシステムで使用されるファイルシステム形式です。1993年のWindows NTのリリースとともにMicrosoftによって導入され、以来、ほとんどのWindowsバージョンのデフォルトファイルシステムとなっています。

☆BuhoNTFSが選ばれる理由

macOSでは、デフォルトのファイルシステムとしてAPFS（Apple File System）を使用して、NTFSフォーマットされたHDDやSSD、USBなどの外付けドライブやストレージとの交換性はありません。これにより、MacでNTFSドライブをアクセス、書き込みすることができなくなります。BuhoNTFSがあれば、MacでWindowsドライブのファイルを自由に読み書き、編集、コピー、移動、および削除するようになります。

☆強力なMac用NTFSツール

Macで作成したファイルを Windowsでも確認したいと思っても、データがコピーできずにお困りではないですか？BuhoNTFSはMacとWindowsの橋渡しとして、面倒な設定は一切必要なくWindows環境と同じようにデータの書き込みが行えるようになります。直感的なインターフェースで初心者にもうまくできます。

☆メニューバーからアクセス

日常的なNTFS簡単などの操作がシームレスに行えるように、BuhoNTFSメニューを設計しました。この機能により、Macのメニューバーでは、マウントされたNTFSドライバを直感的に、かつ効率的に管理でき、使い勝手も大幅に向上させます。

☆機能リスト

・NTFSの読み取り/書き込みをフルサポート

・プラグ・アンド・プレイのようにシンプル

・高速データ転送

・ネイティブmacOSドライブと同様にシームレスで直感的にNTFSドライブを管理

・データのセキュリティと信頼性

・多様な互換性

☆動作環境

対応OS： macOS 10.13以降

M1-M5/Intel対応

☆株式会社Dr.Buhoについて

株式会社Dr.Buhoは、MacアプリとiOSアプリを構築することに特化したソフトウェア開発会社です。主な製品として、Macをクリーンアップ・最適化する「BuhoCleaner」、NTFS 読み書きツール「BuhoNTFS」、macOS 26 Tahoe対応のLaunchpad代替アプリ「BuhoLaunchpad」、Macのメニューバーをスッキリ整理するツール「BuhoBarX」、iPhoneやiPadのロックを解除する「BuhoUnlocker」、iOSのシステム修復ツール「BuhoRepair」などのアプリ開発と販売を行っています。世界中のユーザーに使いやすいソフトウェアを提供し、Appleデバイスでの体験をさらに向上させることを目的としています。

■ 公式サイトホームページ：https://www.drbuho.com/jp

■ X(旧Twitter)： https://twitter.com/Drbuho_jp

■ YouTube： https://www.youtube.com/@DrBuhoJapan

■ ベクターPCショップ： https://pcshop.vector.co.jp/service/list/maker/SA144840/