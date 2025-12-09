スタイリスト百々千晴氏がディレクションするライフスタイルブランド＜SHISHIKUI＞がバーニーズ　ニューヨーク福岡店に期間限定で初登場

株式会社バーニーズ ジャパン

2025年12月13日（土）から2025年12月21日（日）の期間限定で、バーニーズ ニューヨーク福岡店にて、スタイリスト百々千晴氏がディレクションを手がけるライフスタイルブランド＜SHISHIKUI（シシクイ）＞のポップアップイベントを開催します。

地球環境を考え、「衣・食・住」をテーマに百々氏のスタイリストやファッションブランドでのディレクター経験を活かしたアイテムを展開する＜シシクイ＞。ブランド名は百々氏の出身地である徳島県宍喰町が由来となっています。

今回のポップアップイベントでは、デザイン・素材・シルエットのよさに定評のあるニットやパンツといった2025年秋冬シーズンのアイテムがバリエーション豊富にラインナップ。九州で＜シシクイ＞のアイテムを手に取ってご覧いただける貴重な機会となっています。

また、2025年12月13日（土）には百々氏が福岡店に来店し、店頭でお客様へ商品の魅力を直接お伝えいたします。

イベント開催日程・店舗

2025年12月13日（土）～2025年12月21日（日）バーニーズ ニューヨーク福岡店

百々氏来店

2025年12月13日（土）11:00 ～ バーニーズ ニューヨーク福岡店

※終日ではございません。

【12月13日（土）の整列場所と時間について】

・10:30より正面エントランスの案内に沿ってお並びください。

・10:30からお並びいただいたお客様に整理券を配布いたします。

注意事項

※アイテムは数に限りがございます。

※深夜や早朝からのお並び、列の割り込みはご遠慮ください。また、近隣の店舗にご迷惑がかかる等、トラブルが発生した際には急遽販売を中止させていただく場合がございます。

※商品は数に限りがございます。ご案内の際に商品が完売している場合がございます。

※お車でお越しのお客様は、お車を駐車場に止めていただいてからお越しいただきますようお願いいたします。近隣は路上駐車禁止区域になりますので、駐車違反となりましても当店は一切関与いたしません。

※混雑状況に応じ、ご試着数の制限をかけさせていただく場合がございます。

※当日の状況により、お会計にお時間をいただく場合がございます。

※販売方法や来店スケジュール、イベント内容は都合により変更となる場合がございます。