「LINE NEWS AWARDS 2025」発表 「LINEジャーナリズム賞」大賞はMBSニュースが初受賞 「LINEメディア賞」は3社初受賞 「ママスタ」は6年連続6回目

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する「LINE NEWS」は、「LINEアカウントメディア」で配信する500を超えるメディアの中から、読者の心を動かした記事と、LINEユーザーに支持されたメディアにスポットライトを当てる「LINE NEWS AWARDS 2025」において、社会課題を工夫して伝えた記事を表彰する「LINEジャーナリズム賞」、独自のニュース配信により高いユーザー満足を実現したメディアを表彰する「LINEメディア賞」を発表しました。

「LINE NEWS AWARDS 2025」特設ページ： https://news.line.me/lp/awards/2025/

■「LINEジャーナリズム賞」では、MBSニュースの『発達障害の我が子、周囲に謝り続け…母を救った美容師の言葉「彼は"困った子"じゃなく"困っている子"」』が大賞を受賞

今年の「LINEジャーナリズム賞」大賞は、MBSニュースの『発達障害の我が子、周囲に謝り続け…母を救った美容師の言葉「彼は"困った子"じゃなく"困っている子"」』が受賞しました。現在、日本に推計100万人超とされる発達障害の子どもたちは感覚が過敏だったり、初めての場所が苦手だったりと、髪を切りに行けない子が多いのが実情です。本記事はこうした中で発達障害の子どもたちを受け入れている美容師の思いや取り組みを深く掘り下げた内容となっています。

「LINEジャーナリズム賞」は優れた記事そのものと、その記事を書いた方個人に焦点を当てるため、記事閲覧数・ユーザーのアクションなどをベースに、「社会課題を工夫して伝える」という観点に基づいて2019年より実施しています。元TBS報道キャスターで⽩鴎大学特任教授の下村健一氏を特別アドバイザーとしてお迎えし「LINE NEWS」で2024年11月から2025年10月に配信された430万本を超える記事の中から5本を選定、その中から大賞記事を決定しました。

▼「LINEジャーナリズム賞」受賞記事は以下

■「LINE」ユーザーに支持された“メディア”を表彰する「LINEメディア賞」を、「バイクのニュース」「4Gamer」「ニューズウィーク日本版」が初受賞 「ママスタ」が6年連続6回目の受賞

「LINEメディア賞」は新聞社やテレビ局、ファッション誌やビジネス誌など500を超えるメディア（※1）が厳選したニュースを配信する「LINEアカウントメディア」を対象に、1年を通して特に高い支持を得たメディアを表彰するものです。参画メディアを13ジャンルに分け、各メディアの配信に対するユーザー満足度を、独自の指標で「エンゲージメントランク」としてランキング化して表彰します。

記事単体のアクセス数ではなく、ユーザー満足度を基にメディアを表彰し、アクセス数に偏重しないコンテンツ流通が広がることを目指しています。

※1：2024年11月時点 AM Selectおよび自社媒体含む

2025年は趣味部門では「バイクのニュース」が、カルチャー部門では「4Gamer」が、そしてビジネス・テック部門では「ニューズウィーク日本版」が初受賞し、暮らし・学び部門では「ママスタ」が6年連続6回目の受賞を飾りました。

※「エンゲージメントランク」とは、ジャンルごとのユーザー満足度のランキング。2024年11月～2025年10月までを集計期間とし、週3回以上のダイジェスト配信を、3ヶ月以上運用していたメディアが対象。また2025年10月末時点で運用を続けていることが条件

※各メディアにおける、ユーザーアクティビティ（回遊率やクリック率などの能動的アクション）を独自に指標化し、ユーザー満足度として算出

※地方メディア部門は、各メディアが所在するエリアの規模によってI、II、III部門に分類

▼各カテゴリーの大賞メディアは以下の通りです。

「LINE NEWS」は、今後も様々な取り組みを通してユーザーにとって価値のある情報接点を提供するとともに、メディア各社との連携を強化することで、コミュニケーションプラットフォームとしての更なる成長、拡大を目指します。



