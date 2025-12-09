「かま蔵うどん」同敷地内へ移転し、座席数119席に拡大。2025年12月18日(木)リニューアルオープン！！

朝日I&R ホールディングス株式会社

不動産企画・販売事業やリゾート開発・運営事業などを手掛ける朝日I&Rホールディングス株式会社【本社：佐賀県武雄市 代表者：野畑龍彦】が運営する株式会社Rising Sunは、「かま蔵うどん」を2025年12月18日(木)より同敷地内に移転リニューアルオープンすることをお知らせいたします。

・創業46年。歴史を紡ぐ「かま蔵うどん」

「かま蔵うどん」は1979年、武雄市北方町で創業して以来、うどん専門店として長く地元の皆さまに親しまれてきました。しかし、これまでに豪雨による旧店舗の浸水被害を2度経験し、2021年には3度目の浸水によりやむなく閉店。その後、2024年2月に武雄市武雄町へと場所を移し、皆さまの声に支えられながら再び暖簾を掲げました。

そして、2025年12月18日(木)、同敷地内の旧リノモデルへ移転し、席数を119席へ拡大してリニューアルオープンいたします。これまで地元の味として親しまれてきた「かま蔵うどん」を、もっと多くの方にお届けしたい――その想いを形にし、あらゆるシーンに寄り添う多彩な席をご用意しました。店内へ入ると、まず広がるのは“つくる音・湯気の香り・職人の動き”が一体となったライブ空間。オープンスタイルの厨房では、かま蔵うどんの象徴である直径60cmの大釜が力強く沸き立ち、その前で職人が自家製麺を70分かけてゆっくり、じっくり茹で上げています。

・多彩な席とタッチパネル導入でより快適に

席は、プライバシーに配慮したボックス席や落ち着いて過ごせる間仕切り付きテーブル席、気軽に座れるカウンター席、ご家族に人気の掘りごたつ席など、多彩にご用意。小さなお子さま連れでも安心してご利用いただける、温かみのある空間へと生まれ変わりました。ご注文は、各席に設置したタッチパネル式の端末からスムーズに操作いただけます。また、営業時間は11:00～22:00。お客様のペースで、時間を気にせずご来店いただけます。アットホームな「かま蔵うどん」らしさを大切にしながら、現代の多様な文化や生活スタイルに寄り添い、新しい歴史を刻みはじめる「かま蔵うどん」を、どうぞお愉しみください。

◻️愛され続けて46年の味。かま蔵うどん名物「カレーごぼう天うどん」

創業当時、人気No.1の「ごぼう天うどん」と、No.2の「カレーうどん」を贅沢に合わせた一杯。「どちらも味わいたい」というお客様の声から生まれた、かま蔵うどんならではの名物です。

◻️創業から受け継ぐ、伝統の秘伝だし

素材選びから仕込みまで、細かな製法は店内だけで受け継がれる“秘伝”。外へは出さないこだわりがあるからこそ、ひと口すすれば思わず“ほっとする深み”が広がります。派手さよりも、毎日食べたくなるような優しい旨みを大切にしています。

◻️九州らしい“やわ太もちもち” 麺

九州のうどん文化になじんだ、やわらかく太く、もちもちとした自家製の麺。麺と出汁の相性の良さは、武雄で長く愛されてきた理由のひとつです。毎日でも食べたくなる、やさしい食感が自慢です。

◻️ささがきを丸くまとめた名物ごぼう天

創業当時から変わらず支持されてきた、かま蔵ならではの味。軽くてサクサク。だしを吸って もしつこくならない、こだわりの仕上がり。細く切ったごぼうをひとつひとつ丸く揚げた、かま蔵うどんの看板トッピングです。

・ありがとうの想いを一杯に込めて

1979年の創業以来、幾度もの豪雨災害に立ち向かいながら、「かま蔵うどん」は時代とともに歩みを進めてきました。40年以上受け継がれてきた職人の技で、打ちたて・切りたての手づくり麺を今日も大きな釜で“ゆっくり、じっくり”と丹精込めて茹で上げます。創業当時から変わらぬ秘伝だしとともに味わう、武雄の故郷の味──「かま蔵うどん」の釜揚げうどんには、長い歴史と職人の想いが息づいています。

■移転スケジュール

2025年12月18日(木)同敷地内旧リノモデルに移転リニューアルオープン

（佐賀県武雄市武雄町大字昭和92番地）

■店舗情報

施設名：かま蔵うどん

所在地 ：〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和92番地

電話番号： 070-3853-8823

営業時間 ：11:00-22:00 (L.O. 21:30)

定休日 ：年中無休

席数 119席

URL：https://kamakura-udon.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kamakuraudon1979/

■朝日I＆Rホールディングス

武雄で塗装・防水工事を手がける「朝日塗装」として創業し、60年にわたり地域に根ざした事業を展開してきました。公共施設を中心としたリニューアルや建設総合仕上工事で事業基盤を築き、その後は住宅供給事業、不動産事業、新築・リフォーム事業へと事業領域を拡大。近年は、太陽光発電事業、資産活用事業、スポーツ振興事業、ホテル・リゾート・サウナ事業にも取り組み、地域の暮らしと産業を幅広く支えるグループへと成長しています。私たちは「100年企業」を目指し、グループ一体で新たな価値創出に挑戦し続けます。地域に根ざす企業として、「専門力」「機動力」「総合力」を最大限に発揮し、これからも持続可能な地域社会の実現に貢献してまいります。

公式サイト：https://asahi-iandr.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

朝日I&Rホールディングス 企画制作広報 080-8703-3513 （佐藤）

pr@kkasahi.jp