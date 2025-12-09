この冬は電気バスの利用がお得！池袋を走る「IKEBUS」と川越を走る「小江戸巡回バス」がコラボ　「RYDE PASS」アプリで次回の1日乗車券が半額になるキャンペーンを開始

WILLER株式会社

WILLER（代表：村瀬 茂高）とイーグルバス株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：谷島 賢）は、「RYDE PASS」アプリを提供するRYDE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉崎 正哉）の協力のもと、交通アプリ「RYDE PASS（ライドパス）」で販売する「1日乗車券デジタルチケット」を活用したコラボキャンペーン“「IKEBUS」×「小江戸巡回バス」電気バス乗り比べ50％OFFクーポン配布キャンペーン”（以下「本キャンペーン」）を、本日2025年12月9日（火）より実施します。

本キャンペーンは、「IKEBUS」と歴史情緒あふれる川越を走る「小江戸巡回バス」の初のコラボで、期間中にどちらかの電気バスの「1日乗車券デジタルチケット」を「RYDE PASS」で購入すると、もう一方のバスが半額で購入できるクーポンをゲットできる企画です。

今回、都会のカルチャーを感じられる池袋を走る真っ赤なバス「IKEBUS」と歴史情緒あふれる川越を走るボンネットバス「小江戸巡回バス」の2つの電気バスがコラボすることで、対照的なそれぞれのまちの魅力をデジタルチケットで便利にお得にお楽しみいただけます。また、どちらのバスも電気で走るため排気ガスを出さず、静かで快適な乗り心地がゆっくりとしたまちの散策・移動にぴったりです。

是非、冬のちょっとしたお出かけや日帰り旅行などに本キャンペーンをご利用ください。

■キャンペーン概要

○キャンペーン名

「IKEBUS」×「小江戸巡回バス」電気バス乗り比べ50％OFFクーポン配布キャンペーン

○クーポン対象の乗車券

「RYDE PASS」アプリで販売するIKEBUS「1日乗車券」および小江戸巡回バス「1日フリー乗車券」

※それぞれ、子ども・高齢者・障がい者も対象となります。

○クーポンの内容と配布日

期間中、IKEBUS「1日乗車券」を購入した場合は、“小江戸巡回バス「1日フリー乗車券」 50%OFFクーポン”を配布し、小江戸巡回バス「1日フリー乗車券」を購入した場合は、“IKEBUS「1日乗車券」 50%OFFクーポン”を配布します。クーポンは、以下の購入期間ごとに分けて合計4回配布します。

○クーポン利用可能期限

各クーポン配布日から、2026年2月15日（日）の運行終了時刻まで

○利用条件

・クーポンの利用はおひとり様1回までです。（1つのクーポンコードで複数回の購入はできません。）

・複数人で乗車券を購入する場合も、クーポン適用可能です。（複数枚購入の合計金額から50％OFF）

■「RYDE PASS」アプリについて

「RYDE PASS」は、事業の大小や対象地域を問わず、鉄道、バス、路面電車、旅客船などの様々な乗車券を、簡単かつ持続可能にデジタル化を実現するモビリティプラットフォームです。「RYDE PASS」を導入することで、既存の乗車券のデジタル化を実現します。

・「RYDE PASS」HP：https://pass.ryde-go.com/

■「IKEBUS」概要

【乗車定員】22名(乗務員込み)

【最高速度】時速19Km

【デザイン】株式会社ドーンデザイン研究所/水戸岡鋭治氏

【運行会社】WILLER EXPESS株式会社

【貸切運行】一般社団法人としまアートカルチャーまちづくり協議会へ要予約（電話：03-3983-2366）

※走行ルートは申込み時に要相談

【運賃】

・1回乗車：おとな200円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者100円

・お得なフリーパス「1日乗車券」：おとな500円、こども（小学生の方）・高齢者・障がい者250円

・回数券（100円券×11枚つづり）：1,000円

※小学生未満のお子さまは無料です。

※詳細はIKEBUSサイトをご覧ください。

【IKEBUSサイト】https://travel.willer.co.jp/ikebus/（運行ルートや時刻表をご確認いただけます。）

■「小江戸巡回バス」概要

【運行会社】イーグルバス株式会社

【車両】

・EV（電気）ボンネットバス（赤）

・ディーゼル車両（銀色）

※運行経路によって車両が異なります。また、整備点検により車両が変更となる場合がございます。

【運賃】

・1回乗車：大人220円、小児110円

・お得なフリーパス「1日フリー乗車券」：大人600円、小児300円

※小学生未満のお子さまは無料です。

※詳細は小江戸巡回バスサイトをご覧ください。

【小江戸巡回バスサイト】https://eaglebus.group/co-edo/unchin/