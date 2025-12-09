ビジネス・ブレークスルー大学特別企画【12/23(火)開催・参加無料】 元GE取締役・森 時彦氏登壇！組織の停滞を打破する「チェンジ・マネジメント」実践セミナーを開催

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田 巌、以下「Aoba-BBT」）が運営するビジネス・ブレークスルー大学（学長：大前研一、以下「BBT大学」）は、2025年12月23日（火）、経営層およびマネジメント層を対象とした無料セミナー『人を動かし、組織を変革する「チェンジ・マネジメント」実践セミナー ～現場を停滞させる「悪い行動のクセ」を矯正し、問いかけ力で組織を変える～』を開催いたします。

本セミナーでは、元GE（ゼネラル・エレクトリック）取締役であり、現在はビジネス・ブレークスルー大学客員教授を務める森時彦氏を講師に招き、DXや生成AI時代の組織変革においてリーダーが直面する「心理的抵抗」や「現場の壁」を突破するための具体的な手法を解説します。

- 【お申し込みURL】 https://bbt.ac/event/16392(https://bbt.ac/event/16392)

■ 開催背景：なぜ今、「戦略」ではなく「行動の矯正」なのか

生成AIの台頭やDXの推進など、ビジネス環境はかつてないスピードで変化しており、企業には急激な「変革」が求められています。しかし、多くの現場では「戦略は正しいはずなのに実行されない」「現場からできない理由ばかりが挙がる」という状況が散見されます。

特に40代～50代のリーダー層は、経営層からの高い変革要求と、変化を嫌う現場との板挟みになり、精神的に疲弊しているケースが少なくありません。 組織を動かせない原因の多くは、論理（ロジック）の欠如ではなく、リーダーやメンバーが無意識にとっている「行動の悪いクセ」にあります。

本セミナーでは、従来の「正論による説得」や「権限主導型」のマネジメントから脱却し、行動変革と「問いかけ（促し）」によって組織の関係性を変え、成果を出すための実践的なアプローチを提供します。

■ 本セミナーの3つのポイント

- 関係性を悪化させる「行動の悪いクセ」の特定と矯正性格や対人力を変えるといった曖昧な精神論ではなく、「行動」を意識的に変えることで結果を出す手法を学びます。「特定→代替→繰り返し→計測」という具体的な行動矯正トレーニングのプロセスを習得します。- チームを自発的に動かす「問いかけ力」の実践ラグビーや軍隊の組織論も参考に、「指示命令」ではなく、メンバーに「考え・判断させる」ための効果的な問いかけ（インクワイアリー）を解説。現場ですぐに使えるフレームワーク活用法を体験します。- 「成功体験」で行動を強化するサイクルまず行動の矯正によって小さな「結果」を出し、その成功体験でさらに行動を強化するプロセスを理解します。自信と対人力を高め、挫折しない変革のサイクルを作ります。

■ このような方におすすめです

- 経営層からの要求と、現場の冷ややかな反応の「板挟み」で疲弊している方- 戦略は正しいのに現場が動かず、実行スピードが上がらない方- 年上の部下やベテラン社員に対し、関係悪化を恐れて強く踏み込めない方- 再現性のある「チェンジ・マネジメント」のスキルを身につけたい方

■ 登壇者プロフィール

森 時彦（もり ときひこ）

ビジネス・ブレークスルー大学 客員教授 / 株式会社チェンジ・マネジメント・コンサルティング 代表取締役

大阪大学、マサチューセッツ工科大学（MIT）卒。工学博士（Ph.D.）、経営学修士（MBA）。 神戸製鋼所を経て、GE（ゼネラル・エレクトリック）に入社。製品開発・マーケティング部門リーダー、日本GE役員などの要職を歴任。その後、テラダイン日本法人代表、投資アドバイザリー会社代表パートナー、スポーツ自転車小売り最大手（株）ワイ・インターナショナル代表取締役社長などを経て現職。（株）日本M&Aセンター、（株）CAC Holdingsの社外取締役も務める。

■ 開催概要

- セミナー名： 人を動かし、組織を変革する「チェンジ・マネジメント」実践セミナー- 日時： 2025年12月23日（火） 19：30～20：30- 会場： 都内某所（※リアル開催のみ。お申し込み後、詳細な場所をご案内いたします）- 参加費： 無料（懇親会あり）- 定員： 最少催行人数 10名- 申込締切： 2025年12月22日（月）18:00迄- 主催： ビジネス・ブレークスルー大学- 【お申し込みURL】 https://bbt.ac/event/16392(https://bbt.ac/event/16392)BBT大学について

日本初の100％オンラインで経営学学士を取得できる大学として2010年に経営学部を新設。教授陣の6割が現役経営者、生徒の約7割が社会人。大前研一が学長を務める本学では、“teach（教える）”ではなく生徒が主体的に“learn（学ぶ）”するのを手助けすることに大学の役割があるという考えに基づき設計されたカリキュラムで、グローバル時代を生き抜く力の育成を目指している。2014年3月に1期生が卒業。2014年10月にはe-Learning大賞 厚生労働大臣賞を受賞。2015年12月に「ITソリューション学科」、「グローバル経営学科」、2017年1月に「履修証明プログラム」が、文部科学省「職業実践力育成プログラム(BP)」認定。https://bbt.ac/

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯学び続けるプラットフォーム）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com