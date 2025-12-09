dSPACEがdissecto社を買収

dSPACE Japan株式会社

パーダーボルン／レーゲンスブルク 2025年12月3日： dSPACEは、組込みシステム向けのサイバーセキュリティソリューションをポートフォリオに追加するために、dissecto社の事業を取得しました。自動車、農業、医療、および製造業において、開発プロセス全体を通じ、高性能でエンドトゥエンドの自動化されたセキュリティテストワークフローをご利用いただけます。車両開発向けのスケーラブルなサイバーセキュリティテストフレームワークであるHydraVisionをはじめとするdissecto社の技術は、将来的にdSPACEの既存の開発およびテストソリューションに統合される予定です。

HydraVisionは、探索的アプローチと拡張可能なテンプレートにより、サイバーセキュリティテストを開発プロセスに効率的に統合することができます。これにより、潜在的な弱点を早期に特定し評価を実施することで軽減することができます。

「サイバーセキュリティは、現代のネットワーク化されたシステム開発における重要な成功要因です。dissectoの技術により、当社は検証・バリデーション分野において既存製品群を最適に補完し、高度に専門化されたサイバーセキュリティプラットフォームを含む拡張ポートフォリオをお客様に提供できます。これにより、自動車業界における安全性要件の高まりに対応するメーカーやサプライヤの皆様を継続的に支援します。」とdSPACEのCEOであるCarsten Hoffは述べています。

dSPACEグループへの統合は、dissecto社にとってさらなる発展の幕開けとなります。「dSPACEのサポートにより、セキュリティテストソリューションを新たなレベルに引き上げ、国際的に拡張し、既存の開発およびテストチェーンにさらに深く統合することができます」とdissecto社のCOO兼共同設立者であるAlexander Meiselは述べています。

HydraVision、HydraLink、HydraHat、HydraProbeをはじめ、トレーニング、コンサルティング、ペンテストサービスなど、dissecto社のポートフォリオは継続され、さらに発展していきます。既存のお客様は、従来のサポートを継続して利用いただくことができます。また、レーゲンスブルクにあるコンペテンス開発センターでdissectoチームの専門知識を活用したサポートを引き続き利用することができます。

