日経クロストレンドの「未来の市場をつくる100社【2026年版】」コミュニケーション分野にてハッカズークが選出

株式会社ハッカズーク

株式会社ハッカズーク（本社：東京都文京区、代表取締役グループCEO：鈴木 仁志）は、「日経クロストレンド」の「未来の市場をつくる100社【2026年版】」コミュニケーション分野にて選出されましたのでお知らせいたします。

日経クロストレンドの「未来の市場をつくる100社」特集は、2019年より毎年12月に掲載している恒例企画です。複数のベンチャーキャピタルをはじめとした各界識者への取材やアンケートによる調査で、約400社をリストアップ。その中から、「新しい市場（新規性）」「売れる（成長期待）」「生活の変化（社会インパクト）」という3つの視点で日経クロストレンド編集部が評価し、新時代を切り開き、2026年に飛躍が期待できる100社を選出しています。

今回取り上げられた100社は、「コマース（7社）」「マーケティングDX（13社）」「エンタメ（14社）」「コミュニケーション（7社）」「健康・ウェルビーイング（8社）」「外食・食（11社）」「シニア（7社）」「教育・学び（8社）」「生活・金融（16社）」「旅行・インバウンド（9社）」の、成長が期待される10の分野の有望企業です。

コミュニケーション分野では、インターネットの普及から30年、SNSの一般化から20年、人と人をつなぐ技術は今なお、進化し続けています。人と人が出会い、つながる場としてのサービスは、2026年も引き続き注目を集めると考えられます。テキストで“通話”するアプリや音声からはじまるマッチングサービスなど、新たな可能性を秘めるサービスも躍進。加えて、人とAI（ロボット）との関係性構築も今後、市場が広がると期待されます。

この度、次のコミュニケーションのスタンダードになり得る7社のうちの一社としてハッカズークが選出されました。

詳細内容は、ぜひ下記記事をご一読ください。

日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2026年版】」を発表～「コマース」「エンタメ」「外食・食」「シニア」など、全10分野で2026年に飛躍する企業を大予測～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000250.000041279.html

未来の市場をつくる100社【2026年版】記事ページ

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00001/(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01282/00001/)

・『オフィシャル・アルムナイ』の概要

ハッカズークが提供する『オフィシャル・アルムナイ』は、シェアNo.1(*)のアルムナイ専門サービスです。企業とアルムナイ、アルムナイ同士が繋がることができるクラウドサービスとともに、豊富な知見を基にしたコンサルティング及び運用支援を提供しています。アルムナイ採用やビジネス協業、離職率改善など、さまざまな価値を生み出します。

（導入企業例：トヨタ自動車株式会社、三菱商事株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社ニトリホールディングスなど）



【サービスURL】https://official-alumni.com/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年6月期 企業向けアルムナイ専門サービス競合調査によるもの

・株式会社ハッカズークについて

株式会社ハッカズークは、「変化するライフスタイルに、人と組織が適応するためのサービスを提供する」をミッションとして、2017年の創業以来、アルムナイ領域のパイオニアとして市場を切り拓いてきました。2024年10月には、「Light up EngINeer -エンジニアが輝く社会を-」をビジョンに掲げ、採用業務支援（RPO）領域で成長してきた株式会社レインと経営統合し、これまでの退職者とのつながりを企業の資産に変える「アルムナイ事業」と、「採用業務支援（RPO）事業」をコア事業としています。

今後は、企業の人的資本の獲得の核となる Buy（採用）・Build（育成）・Borrow（内部・外部活用）を支える “BBBのプラットフォームになる”をビジョンに掲げ、人と組織の関係の変化への適応を支援してまいります。

株式会社ハッカズーク 会社概要

会社名：株式会社ハッカズーク（英語名：Hackazouk Co., Ltd.）

代表者：代表取締役グループCEO 鈴木 仁志

所在地：【本社】東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル5階

【大阪オフィス】大阪府大阪市北区芝田2-8-11 共栄ビル1階115号室

設立：2017年7月

事業内容

・アルムナイ事業

アルムナイ専門サービス「オフィシャル・アルムナイ」の提供

アルムナイ特化型メディア「アルムナビ」の運営

アルムナイに関するコンサルティング

・株式会社レイン

採用業務代行（RPO）

HRコンサルティング

LinkedIn導入・運用支援

グループサイト：https://hackazouk.com/

アルムナイ事業：https://official-alumni.com/

株式会社レイン：https://lein.co.jp/

問い合わせ先：contact@hackazouk.com