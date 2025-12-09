「第170回 スクラム道関西 オープン・ジャム」をインゲージ大阪オフィスにて開催！

株式会社インゲージ

顧客対応クラウド「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：和田 哲也）は、2025年12月18日（木）に、「スクラム道関西」が主催する「第170回 オープン・ジャム」をインゲージの大阪オフィスにて開催することをお知らせいたします。

https://scrumdo-kansai.connpass.com/event/376927/

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催概要

当イベントは、関西圏のアジャイル・スクラム実践者や初心者同士が、現場の課題や疑問を自由に持ち寄り、議論し、学び合うためのコミュニティイベントとなります。

＜こんな方におすすめ＞

- 「スクラムの実践について誰かに相談したい」- 「こういう場合、他の人ってどうしてるの？」- 「スクラムマスターは社内でボッチなので寂しい」- 「アジャイルな話題を肴に呑みたい」

ぜひアジャイル・スクラム実践や開発現場の改善で、「聞きたい」「言いたい」「楽しみたい」ことがあれば議題としてお持ち寄りください。

＜概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/239_1_0a748fcf1ba6ef89f032924c1db46906.jpg?v=202512091257 ]

■株式会社インゲージについて

所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号

代表者：代表取締役社長 和田 哲也

事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供

コーポレートサイト： https://ingage.co.jp

■本リリースに関するお問い合わせ先

担当者：株式会社インゲージ 広報担当 西澤

TEL：050-3116-8373

E-mail：pr@ingage.jp