「第170回 スクラム道関西 オープン・ジャム」をインゲージ大阪オフィスにて開催！
株式会社インゲージ
顧客対応クラウド「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：和田 哲也）は、2025年12月18日（木）に、「スクラム道関西」が主催する「第170回 オープン・ジャム」をインゲージの大阪オフィスにて開催することをお知らせいたします。
https://scrumdo-kansai.connpass.com/event/376927/
（※1）トライアル利用を含みます。
◆開催概要
当イベントは、関西圏のアジャイル・スクラム実践者や初心者同士が、現場の課題や疑問を自由に持ち寄り、議論し、学び合うためのコミュニティイベントとなります。
＜こんな方におすすめ＞
- 「スクラムの実践について誰かに相談したい」
- 「こういう場合、他の人ってどうしてるの？」
- 「スクラムマスターは社内でボッチなので寂しい」
- 「アジャイルな話題を肴に呑みたい」
ぜひアジャイル・スクラム実践や開発現場の改善で、「聞きたい」「言いたい」「楽しみたい」ことがあれば議題としてお持ち寄りください。
＜概要＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/29485/table/239_1_0a748fcf1ba6ef89f032924c1db46906.jpg?v=202512091257 ]
■株式会社インゲージについて
所在地：大阪府大阪市北区芝田一丁目14番8号
代表者：代表取締役社長 和田 哲也
事業内容：クラウドサービスの開発・提供、コミュニケーションプラットフォーム『Re:lation』の開発・提供
コーポレートサイト： https://ingage.co.jp
