｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入｣ 2025年12月29日(月) 新発売

年末年始は、感謝とお祝いの気持ちたっぷりの“ド派手な一平ちゃん”で！

｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入｣ を2025年12月29日(月) に新発売

明星食品株式会社 (社長:豊留昭浩) は、カップ焼そば ｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入 (ぐざいおおいり)｣ を、2025年12月29日(月) に全国で新発売します。

サクサク紅白あげ玉!肉は3倍※!キャベツは2倍※!

30周年を華やかに締めくくる、具材たっぷり♪彩り豊かな一平ちゃん





｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば｣ は ｢からしマヨネーズ付きカップ焼そば｣ という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始しました。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感でご好評をいただき、2025年2月20日に発売30周年を迎えました。30周年の締めくくりとして、皆様への感謝と、年末年始のお祝いの気持ちを込めた商品を発売します。

商品のポイントは、たっぷり入った彩り鮮やかな具材。一平ちゃんのソースねり込み麺や夜店ソース、ソースふりかけ、からしマヨはそのままに、具材にお祝い感のあるサクサクな｢紅白あげ玉｣を加え、3倍量※の肉と2倍量※のキャベツが入ってボリューム満点です。

パッケージデザインも、お祝い感のある華やかなパッケージに仕上げました。縁起熊手をモチーフとした、にぎやかなデザインで年末年始を彩ります。

2025年の締めくくりと2026年の幕開けを、発売30周年のラストを飾る華々しい一平ちゃんとともに迎えてみてはいかがでしょうか。

※｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛｣比

■商品特長

麺 : ソースをねり込んだ香ばしい｢ソースねり込み麺｣。

ソース : 鉄板で焼いたようなコクと旨みのある｢夜店ソース｣。

ふりかけ : ソースとスパイスが重なり食欲をそそる｢ソースふりかけ｣。

別添 : ｢一平ちゃんオリジナルからしマヨネーズ｣。

具材 : 紅白あげ玉(えびあげ玉、醤油入りあげ玉)、キャベツ(量を2倍※に増量)、豚肉ダイス(量を3倍※に増量)。

※｢明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛｣ 比

■商品概要