【参加者募集】３月７日（土）マルチタレント・もかさん登壇！ 「女子中高生200名×現役女子大学生50名の座談会」開催

写真拡大 (全8枚)

東京都




東京ウィメンズプラザでは女子中高生が進路や職業選択等の悩みを相談・共有できる場として、大学生との座談会を開催しています。　


当日は、さまざまな学部の現役女子大学生によるパネルディスカッションや、少人数グループでの座談会を通じて、参加者が将来の進路を考えるきっかけづくりを目指します。また、マルチタレント・もかさんをゲストにお迎えし、大学進学を決めた背景や進路選択の際に大切にしていた考え方についてお話を伺います。


ぜひ、ご参加ください!!


※イベントへの参加は事前申込が必要です。


申込方法は、以下のイベント特設サイトをご覧ください。


■イベント特設サイト


　https://twp-zadankai.metro.tokyo.lg.jp(https://twp-zadankai.metro.tokyo.lg.jp)



←こちらからもアクセスできます。







イベント名：女子中高生向け 女子大学生との座談会



開催日時：令和８年３月７日　(土)　 13:30～16:30



会場：東京ウィメンズプラザ


　　　https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/outline/tabid/136/Default.aspx(https://www.twp.metro.tokyo.lg.jp/outline/tabid/136/Default.aspx)



対象：女子中高生　200名、保護者



参加費：無料



申込期間：令和８年２月27日（金曜日）17:00まで　※要事前申込



実施内容：　


■もかさんのトークショー


登壇者：マルチタレント・もかさん


インフルエンサーの活動をはじめとして、俳優としてもショートドラマを中心に活動中。
総フォロワー数は66万人を突破し、活動の場を拡大している注目のマルチタレント。


現在も大学生インフルエンサーとして活躍中のもかさんに、大学進学を決めた背景や進路選択の際に大切にしていた考え方について、お話しいただきます！


■同時開催：保護者向け座談会　


保護者同士が少人数で交流を深めながら、お子様の進路選択にどのような関わり方ができるかを一緒に考えることができます。


お子様の待ち時間に参加可能です。


※保護者の方は、トークショー、パネルディスカッション、女子大学生との座談会にはご参加できません。


■女子大学生によるパネルディスカッション　


大学・学部が異なる現役女子大学生から進学を経験した今だからこそ語れる本音やアドバイスを聞くことで、進路選びのヒントを見つけることができます！


■女子大学生との座談会　


現役女子大学生と直接話せるチャンス！「この先の進路どうしよう」「受験が不安だな」「やりたいことが分からない」そんなモヤモヤしていることを相談してみましょう！









【登壇者】マルチタレント・もかさん

2004年５月12日生まれ。
インフルエンサーの活動をはじめとして、俳優としてもショートドラマを中心に活動中。
総フォロワー数は66万人を突破し、活動の場を拡大している注目のマルチタレント。





■前回の様子




















■前回の開催レポート


https://twp-zadankai.metro.tokyo.lg.jp/report/



←こちらからもアクセスできます。






【問い合わせ先】
女子中高生向け女子大学生との座談会運営事務局


TEL 050-4560-4703　受付時間／平日9:00～17:30（土日祝除く）