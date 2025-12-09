エコムシュウ2025年出展実績 ｜全国のイベントに参加いたしまいた。

ケアフォート株式会社

ケアフォート株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：春山泰三）が2025年に16のイベントに「エコムシュウ」を出展いたしました。一人でも多くの医療・介護従事者の方々に実際の機械を見て頂き、においが漏れない特殊なテープを実際に体感頂く事を目的に医療介護系展示会及び医療系学術集会企業展示に出展しております。5月に看護フェア、9月末には大阪・関西万博、11月はドイツで行われたMedica2025に出展し多くの国の方々からも「エコムシュウ」システムをご評価いただきました。来年以降も沢山のイベントに参加する予定です。

また今年の10月には臭気・感染・災害対策の新機種EMY-4517Bを発売いたしましたので来年の出展はEMY-4517Bがメインで出展いたします。各イベントにご来場の際は是非弊社ブースにお立ち寄りください。

■2025年エコムシュウ出展イベント

3月1日（土）日本医療マネジメント学会第17回兵庫支部学術集会（兵庫）

3月7日（金）第25回大阪老健施設協会 事例発表会（大阪）

4月16日（水）～18日（金）バリアフリー2025（大阪）

5月9日（金）～10日（土）第13回日本感染管理ネットワーク学会学術集会（福岡）

6月11日（水）～12日（木）看護フェア2025（千葉）

6月25日（水）～26日（木）CareTEX福岡

7月5日（土）“小津” 感染管理担当実務者連携協議会

7月11日（金）～12日（土）第40回日本環境感染学会総会・学術集会（横浜）

8月22日（金）～23日（土）第29回日本看護管理学会学術集会（北海道）

9月17日（水）～18日（木）CareTEX札幌（北海道）

9月30日（火）～10月6日（月）大阪・関西万博 ヘルスケアパビリオン（大阪）

10月4日（土）JICSA感染対策セミナー（大阪）

10月8日（水）～10日（金）国際福祉機器展（東京）

11月7日（金）～8日（土）第79回国立病院総合医学会（石川）

11月17日（月）～20日（木）MEDICA2025（ドイツ デュッセルドルフ）

11月29日（土）環境ワンヘルス研究会 in 中国地区

■イベントでお客様から頂いたお声

「排泄介助の臭気問題だけでなく、感染対策に使えるのがよい」

「おむつだけでなく、嘔吐物処理や感染対策に使った個人防護具などにも使えますね」

「外付けバッテリーになって災害対策にもいいですね。避難所の感染対策でも活躍しそう」

「コロナの時に知っていたら使いたかった。今後の感染対策に検討します」

■エコムシュウとは

使用済みのおむつや、感染症対策に用いられたガウン・マスクなどを専用のパックテープで密封するシステムです。菌やウイルス、臭いを閉じ込めることで、清潔で衛生的な環境を保ち、二次感染のリスクを軽減することができます。簡単に操作でき、作業効率を向上させることも可能です。

EMY-4517B

■プロダクト詳細はこちら

感染＋災害対応の二刀流｜使用済みおむつパックシステム「エコムシュウ」の新モデル が登場！

PR TIMESプレスリリース(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=releasedetail&company_id=160835&release_id=5&owner=1)

新型エコムシュウ EYM-4517B

内蔵バッテリーを外付けにすることで、バッテリーの交換を簡素化。予備バッテリーが1個付属しており、使用中のバッテリーが切れた場合でも、予備バッテリーを使用している間に、空のバッテリーを専用充電器で充電。充電時間も1時間で連続稼働2.5時間（パックし続けることができる時間）。操作性はそのままで、バッテリー交換が簡単になります。

■会社概要

・社 名：ケアフォート株式会社

・本 社：東京都千代田区神田淡路町2丁目105 ワテラスアネックス1307

・代表者：代表取締役 春山泰三

・設 立：2021年9月

・事業内容：エコムシュウおよび医療介護関連製品の販売

・Webサイト：https://www.carefort.co.jp/