【あさぎり牛乳】冬限定〈いちご〉フレーバー新登場！人気の「リッチミルクサンド」阪神梅田本店限定「あさぎりミルクシュー」で贅沢に味わう“静岡県産いちご×ミルク”の旬の美味しさ

朝霧乳業株式会社

朝霧乳業株式会社（本社：静岡県富士宮市、代表取締役：前堀 誠）が展開するスイーツブランド『あさぎり牛乳』は2025年12月15日（月）より、静岡県産いちごを使用した冬限定の新フレーバーをJR池袋駅 北改札前店、東京ギフトパレット、阪神梅田本店、長期催事の横浜ジョイナス店で販売いたします。

あさぎり牛乳公式サイト｜https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

冬の訪れとともに、静岡県産いちごを使った季節限定フレーバーが登場します。

富士山の麓で育まれた「あさぎり牛乳」のやさしい味わいに、いちごの瑞々しい甘酸っぱさを重ねた、この季節だけの特別な味わいです。

静岡の土地が生んだ恵みを、できたてのまま全国のお客様へ。寒い季節に嬉しい、ご褒美スイーツをお楽しみください。

リッチミルクサンド〈いちご〉｜濃厚なミルクと、旬の苺を楽しめるリッチなサブレサンド

リッチミルクサンド〈いちご〉

■価格：410円（税込）

■消費期限：5日【要冷蔵】

「香り・甘み・酸味・コク」のバランスがよく、芳醇な味わいが特徴の静岡県産の紅ほっぺを、ジューシーな特製セミドライに加工。さっくり軽い食感のバター香るサブレで、セミドライ苺入りの「濃厚いちごミルククリーム」をサンドし、旬の味わいを楽しめるサブレサンドに仕上げました。

※リッチミルクサンド〈いちご〉はJR池袋駅 北改札前店、東京ギフトパレット、梅田阪神本店、長期催事の横浜ジョイナス店の他、一部長期催事や期間限定出店会場でも販売いたします。

あさぎりいちごミルクシュー ｜心ほどける、冬のごほうびシュー

あさぎりいちごミルクシュー ＊阪神梅田本店限定

■価格：420円（税込）

■消費期限：2日【要冷蔵】



香ばしいクッキーシューの中に、県内産いちごジャムを合わせた、あさぎり牛乳のコクが広がるなめらかなミルククリームをたっぷりと。ミルクのやさしさと、いちごの華やかさがふわりと重なり合う、心ほどける味わいです。

あさぎり牛乳ならではの“静岡県産いちご×ミルク” の旬のおいしさをお楽しみください。

販売店舗情報

🛤 あさぎり牛乳 JR池袋駅 北改札前店

住所：東京都豊島区南池袋1丁目28-1 B1F改札外 北通路改札正面

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2025年12月15日（月）～

🛤 あさぎり牛乳 東京ギフトパレット

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅八重洲北口1階

営業時間：平日9:30～20:30／土日祝9:00～20:30

発売開始：2025年12月15日（月）～

🛤 あさぎり牛乳 阪神梅田本店

住所：大阪府大阪市北区梅田1-13-13 阪神梅田本店1階

営業時間：全日：10:00～20:00

発売開始：2025年12月15日（月）～

🛤 あさぎり牛乳 横浜ジョイナス店

住所：神奈川県横浜市西区南幸 1-4ダイヤキッチン内

催事期間：2025/09/03（水）～2026/01/31（土）

営業時間：10:00～21:00

発売開始：2025年12月15日（月）～

OUR PROJECT

社会課題である“牛乳離れ”に向き合い、生産者・お客様・地域それぞれに持続可能な“Good cycle”を生み出すエシカルなブランドを展開しています。

■【あさぎり牛乳】について 公式HP：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/(https://www.asagiri-milk.jp/sweets/)

牛乳屋さんの生乳の美味しさをダイレクトに伝えるミルクスイーツと、産地直送牛乳のミルクスタンド。

朝霧高原の牧場から直送するフレッシュな牛乳をはじめ、ミルクの濃厚な味わい感じるプリンやミルクサンド、お土産にもぴったりなクッキーなどの焼き菓子と、用途に合わせた豊富なラインナップをご用意しています。

牛乳のおいしさをダイレクトに伝える商品をぜひお楽しみください。

https://prtimes.jp/a/?f=d161984-27-a15fb43a962a21aee02cd720df1ca679.pdf朝霧乳業株式会社

名 称：朝霧乳業株式会社 https://www.asagiri-milk.jp/

ブランドサイト：https://www.asagiri-milk.jp/sweets/

創 業：昭和46 年5 月

代表者：代表取締役 前堀誠

所在地：静岡県富士宮市根原449-1 あさぎりフードパーク内

事業内容：牛乳・乳製品の製造・販売、スイーツブランド「あさぎり牛乳」の展開