藤枝市　ＡＳＡＧＩ Ｌａｂｓと連携協定締結

藤枝市は、「健康年齢をより若く、健康寿命をより長く」を掲げる藤枝HALEバレー構想の推進に向け、先駆的な老化制御研究を行う一般財団法人ASAGI Labs（代表：早野元詞氏、長野県軽井沢町）と連携協定を締結しました。本協定により、市内の有機農業やお茶などの「食と農」の資源と、エピゲノム研究をはじめとする最先端のエイジング研究を結び付け、健康寿命の延伸に資する革新的な商品・サービスの創出や、「ロンジェビティ（健康で質の高い長寿）」の実現に向けた共同研究、市民のウェルビーイング向上に取り組みます。

内容等

・「健康年齢をより若く、健康寿命をより長く」をテーマにした新産業創出を目指す「藤枝ＨＡＬＥバレー構想」を進める藤枝市は８日、先駆的に老化制御研究を進める生命科学者・早野元詞氏が率いる一般財団法人ＡＳＡＧＩ Ｌａｂｓ（長野県軽井沢町）と連携協定を締結しました。

・両者は、有機農業やお茶などの「食と農」の資源とエイジング研究の知見を結び付けて、健康寿命延伸に向けた革新的な商品・サービスの開発を共同で推進します。市役所で北村正平市長と早野元詞代表が協定書に調印しました。

・早野代表は、老化速度や身体機能低下はエピゲノム（遺伝子の使い方を決め、細胞の機能を調整する役割）が原因であることを解明しました。このエピゲノムは酵素反応や遺伝子編集等の操作が可能であることがわかり、医薬品や食品により老化を治療できる可能性があるといいます。

・市では新たな商品やサービスを生み出すためには、科学的根拠に基づく研究開発が必要であると考え、老化を制御する研究の社会実装を目指す同財団と意見が一致しました。

・両者は今後、革新的な商品・サービスの研究開発に加え、健康で質の高い人生を長く送る「ロンジェビティ」の共同研究や、市民の健康生活、ウェルビーイングの向上に関する取組でも協力する。市民などが市内で暮らし、活動することで、また来訪者が市内で滞在することで“健康で満足度が高まる”まちを目指します。

・北村市長は「この連携は、本市の構想の大きな前進にもつながる。健康寿命を延ばし、心身ともに元気で活動的に人生を楽しむ環境を創出したい。」と語りました。

・また早野代表は、「健康寿命の経済的価値は高い。特にエイジング対策は効果も可視化でき、産業化できる。国内外との研究者のネットワークも活かして藤枝市をグローバル拠点としていきたい。」と意気込みを述べました。