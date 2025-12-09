TMI総合法律事務所（所在地：東京都港区、代表：田中克郎）は、令和7年司法試験に合格した元プロ野球選手の宮台康平氏を採用内定いたしましたので、お知らせいたします。

宮台氏は東京大学法学部に在籍中、野球部で投手として活躍し、卒業後、2018年に北海道日本ハムファイターズに入団しました。2021年には東京ヤクルトスワローズに移籍し、プロ野球選手として両球団で通算5年間プレーした後、2022年に引退しました。その後、弁護士を志し、東京大学法科大学院で学びを深めてきました。

宮台氏は1年間の司法修習を終えた後、2027年に当事務所に弁護士として入所する予定です。

【宮台康平氏 コメント】

このたび、無事司法試験に合格することができました。今後は私のこれまでの経歴を生かして、事務所の発展並びにスポーツ界の発展に微力ながら寄与して参りたいと存じます。

当事務所では多様な人材を幅広く登用しております。今後も、様々なキャリアの方の活躍を後押しする取り組みを継続・拡充してまいります。

TMI総合法律事務所

TMI総合法律事務所（東京都港区、代表：田中克郎）は、1990年に創立され、国内業務と渉外業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ弁護士675名、弁理士102名（2025年12月1日時点）が在籍し、スタッフを含めると1,300名を超える日本最大級の法律事務所です。国内8か所、海外19か所に拠点（現地デスクを含む）を構えるグローバルファームとして、国内外で企業・団体・地域に密着したリーガルサービスを提供しています。法律事務所でありながら、自らベンチャーの設立や地方自治体とのデジタル化協定を締結するなど、創立以来、常に新しいチャレンジを続けてきました。今までにない新しい法律事務所や弁護士像・弁理士像を追求し、クライアントの幅広いニーズに対して即時にソリューションを提案できるチャレンジングな総合法律事務所を目指しています。

