「2名様～」の壁は、同志と越える。2025年グルメトレンド｜Gourmate

株式会社ヒューマンモードが開発・運営する飲食店への同行者募集サービス『Gourmate（グルメイト）』における2025年の全募集データを詳細に分析しました（※無料募集・案件募集を除く）。

その結果、全募集の33.3%が「2名以上」「シェア希望」といったキーワードを含んでおり、多くのユーザーが「1人では完結できない食体験」を実現するためにサービスを利用していることが判明しました。

Gourmateでは、単なる予約のための数合わせではなく、 「この店、行ってみたかったんです！」というワクワク感を共有し、美味しい料理を笑顔で囲める、感覚の合う「ご飯友達」との出会いが求められています。

■ 調査結果１.：「食べたい」を諦めないための、賢い選択

なぜ、気心の知れた友人ではなく、アプリで出会った相手と食事をするのか。 募集文の分析からは、友達がいないというネガティブな理由ではなく、「食の好みが合う人と、ベストな状態で楽しみたい」という、グルメ好きならではのポジティブな動機が見えてきました。

1. 「予約の権利」をシェアする（入店資格の獲得）

最も大きな動機は、飲食店の予約システムへの対応です。 「2名様から予約可」という人気店のルールに対し、ユーザーは諦めるのではなく、同じ目的を持つパートナーを探すことで軽やかに解決しています。

「会員制のお店で2名からしか予約できないので一緒に行ける方を募集します。ひつじ肉中心のコースで、色々な部位がでてきます」 （会員制羊肉店募集より引用）

ここでは、パートナーは「予約の扉を開ける鍵」です。「行きたいけど行けなかった店」も、2人なら行ける。そんなシンプルな解決策として利用されています。

2. 「いろいろ」食べたい（胃袋のシェア）

次に多いのが、アラカルトや多皿コースにおける「種類の制約」です。 1人では数品でお腹いっぱいになってしまうけれど、シェアできればもっと楽しめる。

「新大久保の近くに行くので、韓国料理が食べたくて…1人では色々な種類を食べられないので募集します」 （韓国料理店募集より引用）

「全種類食べたい」「少しずつシェアしたい」。 これは、「せっかく行くなら色々楽しみたい」という、食いしん坊なら誰しもが抱く素直な欲求です。

3. 「美味しい！」を共有したい（感性のマッチング）

そして何より、美味しいものを食べた時の「感動」を共有したいという心理です。 特に閲覧数1位の『SUGALABO』のようなお店では、単に席を埋めるだけでなく、「食の好みが合う人と盛り上がりたい」というニーズが顕著です。 既存の友人ではスケジュールや予算が合わない場合でも、Gourmateなら「今、この店に行きたい」という熱量が同じ相手がすぐに見つかります。

■ 調査結果２.：2025年、最も競争率が高かった「プラチナシート」TOP5

募集1件に対する「平均応募人数（競争率）」が高かった店舗のランキングです。 上位店はいずれも、1人ではハードルが高いけれど、「誰かと一緒なら最高に楽しい」名店ばかりでした。

【1位】立ち呑み とだか（五反田）

～予約2年待ち。完食のためのチーム結成～

五反田の伝説的人気店が1位。 エンターテインメント性の高いコース料理はボリュームも満点です。 実際の募集文にある「量が多いのでたくさん召し上がる方のほうが良いかもしれません」という記述が示す通り、貴重な予約枠を無駄なく楽しみ切るために、「よく食べるパートナー」が歓迎され、平均10倍の応募が集まりました。

【2位】Lien（池尻大橋）

～プリフィクスを制覇するシェア戦略～

池尻大橋の実力派フレンチ。 豊富なメニューから選べるプリフィクススタイルが人気ですが、ソロでは「あれもこれも」とはいきません。「前菜もメインもシェアして、色々な味を楽しみたい」というグルメなユーザーたちが、カジュアルに相席を楽しんでいます。

【3位】OSTERIA CHOUZETSU（銀座）

～限定食べ放題の完全攻略～

通常予約不可の「クラファン会員限定・食べ飲み放題コース」の募集がランクイン。「レアな権利」と「全メニュー制覇」を目的とした戦略的なマッチングが成立しました。

■ 調査結果３.：閲覧数No.1は「SUGALABO」

実際にマッチングに至る前の段階で、ユーザーが「気になる」と最も多く閲覧した（View数）店舗ランキングです。

【1位】SUGALABO（神谷町）

紹介制フレンチの最高峰。

「超有名で超予約困難店のスガラボさんです。グルメでない友人しかいないので、今回募集させていただきます」

この募集文が象徴するように、ここには「無理して行く」悲壮感はありません。「せっかくの機会だから、価値のわかる人と楽しみたい」という、前向きなマッチング需要があります。

【2位】Osteria Barababao（銀座）

「イタリア政府認定」でありながら「予算5,000円前後」という圧倒的なコストパフォーマンスが、多くのユーザーの目に留まりました。「失敗したくないが、高すぎるのも困る」という心理に対し、立地・価格・質のバランスが最適解として選ばれています。

【3位】鈴田式（麻布十番）

薪焼き和食の予約困難店。「当日、応募者本人が必ずお越しください」という真剣な募集が多く見られます。ドタキャンリスクのない、信頼できる「ごはん仲間」探しが重要視されています。

■ 結論：Gourmateは「食の楽しみ」を広げるインフラ

今回の調査により、Gourmateは単なるコミュニティアプリではなく、「食のラストワンマイル」を埋め、外食をより自由にするインフラであることが証明されました。

「注文の壁」「量の壁」「予約の壁」。 これらをマッチングによって軽やかに飛び越え、あらゆる人が好きな店で好きなものを食べられる世界を作るため、Gourmateはサービスの拡充に努めてまいります。

■ Gourmateとは

「行きたいお店」を起点に、一緒に食事を楽しむ相手を探せるグルメマッチングサービスです。 従来のマッチングアプリとは異なり、「人」ではなく「店と食の好み」で繋がる点が最大の特徴です。「行きたい店があるけれど、一緒に行く人がいない」「急に予定が空いたので、誰かと美味しいご飯を食べたい」といった、食を楽しむ大人のニーズに応えます。

■ 参考データ：ユーザー属性（2025年12月時点）

＜3つの特徴＞- 「行きたいお店」で募集できる予約困難店や、2名以上からのコース料理など、具体的な店舗を指定して同行者を募集できます。目的のお店が明確なため、ミスマッチが起きにくい設計です 。- スマートなマッチング「はじめまして」の長いやり取りは不要。応募・承認後は、日程と待ち合わせ場所を決めるだけの最低限のメッセージで、気軽に食事会が成立します 。- 安心・安全なコミュニティブロック機能や通報機能に加え、運営によるパトロールを実施。純粋に食事を楽しみたいユーザーが安心して利用できる環境を整備しています 。

30代～40代の「食にこだわる大人」がメインユーザー層です。 有効回答における男女比は女性が過半数（56.4%）を占めており、安心・安全なコミュニティ形成が女性ユーザーの支持に繋がっています。

男女比：女性 56.4% / 男性 42.4%（その他 1.2%）

年齢構成：

30代：43.8%（最多）

20代：27.1%

40代：19.4%

（平均年齢：35.5歳）

主要エリア：

東京都：52.7%

神奈川県：10.4%

大阪府：7.5%

（首都圏を中心に、関西エリアへも拡大中）

