【投票開始】紅白歌合戦の組分け、撤廃すべき？続けるべき？～性別二元論と多様性の間で揺れる国民的番組のこれから～

生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、2025年12月5日、当社が運営するデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」にて、【紅白歌合戦の組分け、撤廃すべきだと思う？】というイシューの意見募集を開始しました。

この記事の一部をご紹介

１. 紅白の「紅」と「白」、その境界とは

紅白歌合戦の 紅組＝女性、白組＝男性 という構図は長らく続いてきましたが、現代の価値観の変化とともに、この二項対立の意味が改めて問われています。

２. ロゴデザインが示した「色の再解釈」

2021年の第72回では、紅白の境界を溶け合わせるようなビジュアルが採用され、多様性やジェンダー観の変化を象徴する表現が登場。視覚表現からの改革が始まっていました。

３. 伝統か、進化か──組分けの存続をめぐる多様な視点

年配層にとっての「紅白らしさ」や視聴者参加型の構図を守る意見もある一方、形式を残したまま意味をアップデートするという提案も。番組のアイデンティティと社会の成熟度を問う議論が展開されています。

