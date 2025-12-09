

ふるさと納税は全5種



鹿児島県日置市で「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトにウイスキー造りを行う小正嘉之助蒸溜所株式会社（蒸溜所名：嘉之助蒸溜所／代表取締役：小正 芳嗣）は、このたび日置市のふるさと納税返礼品として、KANOSUKEウイスキー製品の提供を開始いたしました。

本取り組みは、“KANOSUKEを飲んで日置市を応援”を合言葉に、寄附を通じて日置市の環境保全、観光振興、産業経済の発展などに役立てていただくことを目的としています。日本三大砂丘のひとつである吹上浜に沈む美しい夕日、ウイスキーの熟成を早める激しい寒暖差、潮風がもたらす独特の風味。こうした日置ならではの風土が育んだKANOSUKEの味わいを通じ、全国の皆様にこの土地の魅力を知っていただければ幸いです。

返礼品は、世界的な品評会でゴールド以上を受賞した4種類のウイスキーと、各商品4本をセットにした全5種類をご用意しています。

KANOSUKEは、地域とともに歩む蒸溜所として、今回の取り組みを通じて全国の皆様に日置市の魅力を知っていただき、将来的には現地を訪れ、土地そのものの息づかいに触れていただけるきっかけとなることを願っております。

【返礼品ラインアップ】

シングルモルト嘉之助：焼酎リチャー樽が育む、フラッグシップの芳醇でメローな味わい。

嘉之助 HIOKI POT STILL：ステンレス製単式蒸留器を用い、焼酎技術を活かして造るポットスチルウイスキー。

嘉之助 DOUBLE DISTILLERY：嘉之助蒸溜所と、焼酎蔵・日置蒸溜蔵の2つの自社原酒のみで仕上げた、奥行きのあるブレンデッドウイスキー。

嘉之助シングルモルト KAGOSHIMA EXCLUSIVE：独自製法「HIOKIモルティング」により製麦した鹿児島県産大麦「ほうしゅん」を使用。県内限定販売の特別な1本が、ふるさと納税返礼品として全国から申し込み可能に。

KANOSUKE 日置市・ふるさと納税申し込み方法

受付開始日：2026年12月5日から、順次発売

料金：33,000～155,000円（送料無料）



世界の品評会でオール金を取得



日置市のふるさと納税の詳細については、日置市ふるさと納税ご案内

からご確認ください。

楽天ふるさと納税・ふるさとチョイス・さとふる・au PAY ふるさと納税・ふるなび等各種ポータルサイトで、順次発売いたします。



鹿児島限定商品も返礼品に



KANOSUKE ブランドについて

鹿児島から世界に挑む、次世代ジャパニーズウイスキー​

KANOSUKEは「MELLOW LAND, MELLOW WHISKY」をコンセプトに掲げ、原酒造りから蒸留・熟成まですべて国内で行うジャパニーズウイスキーです。優雅かつ芳醇な味わいが特徴で、そのルーツは140年の歴史を持つ焼酎造りにあります。1957年、日本初の、革新的な樽貯蔵米焼酎「メローコヅル」を生み出した2代目・小正嘉之助は、「日本一夕日の美しい場所から、鹿児島の蒸留酒文化を世界へ広めたい」という夢を抱き、鹿児島・吹上浜のほとりに理想の地を見つけました。世界を目指す祖父の夢を受け継いだ4代目・小正芳嗣は、この地に2017年「嘉之助蒸溜所」を創業。​

焼酎造りで培った蒸留技術を活かし、3基のポットスチルを駆使して造った多彩な原酒を、焼酎リチャー樽など多様な樽で熟成させ、唯一無二の風味を実現しました。 ウイスキーの熟成を早める日置特有の激しい寒暖差と、吹上浜からの潮風が表情豊かな奥行きを育み、濃厚で芳醇、日置の夕日を思わせる心地よいメローな味わいを生み出しています。 KANOSUKEはそのウイスキー造りを通して、鹿児島から世界への挑戦を続けています。



嘉之助蒸溜所全景



会社概要

社名：小正嘉之助蒸溜所株式会社

本社所在地：鹿児島県日置市日吉町

神之川845-3

代表取締役社長：小正芳嗣

事業内容：ウイスキー製造

設立：2017年

HP：https://kanosuke.com/