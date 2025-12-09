「旅の宿　さくらの香り」数量限定発売　～ライトピンクのとうめい湯～　炭酸タイプの薬用入浴剤

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、薬用入浴剤「旅の宿 さくらの香り」［医薬部外品］を、２０２６年１月１９日（月）に数量限定で発売いたします。

「旅の宿」は、１９８６年の発売以来、温泉の温浴効果や香りを研究するとともに、温泉の世界観、日本の情緒を追求してきました。日本各地の温泉地を描いた版画のパッケージや温泉地をイメージした色や香りで、自宅に居ながら湯めぐり気分をお楽しみいただける薬用入浴剤です。

「旅の宿 さくらの香り」は、ライトピンクのとうめい湯を楽しめる炭酸ガス「泡の湯」の数量限定商品です。今年の外箱パッケージには、さくらの香りをイメージした桜の花のイラストと、満開の桜を眺めながら露天風呂でくつろぐ人々の版画をあしらいました。

炭酸ガスが温浴効果を高めて“からだぽかぽか”、保湿成分配合で“お肌しっとり”。満開の桜が咲く美しい景色が浮かぶ香りで、至福のバスタイムをお楽しみください。

【商品特長】

「さくらの香り」の炭酸ガス「泡の湯」の薬用入浴剤（数量限定商品）

●炭酸ガスが温浴効果を高めて血行促進し、疲れ、肩こりに効果があります。

●さくらの香り

●ライトピンクのとうめい湯

●天然由来保湿成分（アロエ液汁末-２）配合

お肌をしっとりさせます。

●効能

あせも、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、しっしん、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/656_1_2a238fd54f44ec4a676f34db3635d1a3.jpg?v=202512091257 ]

※本品は温泉の湯を再現したものではありません

分包（40ｇ）

【発売予定日】 ２０２６年１月１９日（月）

【販売チャネル】 全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】 https://www.kracie.co.jp/khp/tabi/

以 上