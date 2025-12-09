梅毒感染者の3人に1人はコンドームを使用していた！？梅毒報告数“3年連続1万人超”の今、KARADA内科クリニック渋谷院の診療データから読み解く感染リスクを減らすための正しい知識

医療法人社団OURS

梅毒患者報告数が2022年以降3年連続1万人を超える※1高い水準で推移し、社会問題となっています。

性感染症の診療を専門の一つとするKARADA内科クリニックは、渋谷院の診療データから傾向を明らかにし、梅毒感染に対する正しい知識を多くの方に知ってもらうことで感染リスクの軽減を目指します 。

※1厚生労働省「日本の性感染症の発生動向(令和７年８月７日)」内、梅毒患者の報告数（2010～2024年）より

診療データから明らかになった傾向１.梅毒感染者のうち、3人に1人はコンドームを使用していた。

梅毒感染者に対し、感染が疑われる行為について「相手または自分がコンドームを利用していたか」という質問をしたところ、30.4％（88人／289人）の方が「あり」と回答しました。

コンドームの使用は性感染症予防において重要ですが、梅毒は口や外陰部周辺など、コンドームで覆われない部位からも感染しうるため、リスクをゼロにはできません。

診療データから明らかになった傾向２.梅毒感染者のうち、10人に1人は経口のみの性行為だった。

梅毒感染者に対し、性的接触について性交、経口、もしくは両方を問う質問をしたところ、8.3%（24人／289人）の方が「経口」と回答しました。

梅毒には咽頭梅毒というものがあり、のどから感染することも。オーラルセックスのみならず、キスだけでも感染する可能性があります。実際に渋谷院では、「喉の違和感が続いている」という相談から梅毒と診断されたケースも珍しくありません。

診療データから明らかになった傾向３.梅毒感染者のうち、症状ありで来院されたのは10人中6人に留まる。

梅毒感染者に対し、受診のきっかけを聞く質問に対して「症状がある」と回答した方は54.7％（158人／289人）で、その他の回答には、感染が疑われる方との性行為で不安になった方や、健康診断や人間ドック、他の検査の採血などで陽性となった方がいました。

梅毒には自覚症状がない「無症候期」があり、感染に気付かないまま進行するケースもあります。ただし、感染力はあるので、その状態で性的接触があると相手にも移ってしまいます。

集計データ概要

対象者：下記期間中にKARADA内科クリニック渋谷院で梅毒と診断され治療を受けた患者

対象人数：289人

対象期間：2024年7月1日～2025年10月31日

集計方法：問診票の内容を匿名化したうえで集計

※本データは当クリニック渋谷院の診療実績に基づくものです。

KARADA内科クリニック渋谷 院長 田中雅之のコメント

「梅毒は適切な抗菌薬で治療ができる一方、放置すると数年～数十年後に神経・心血管などに重い合併症を起こすことがあります。

また、妊娠中に感染していると生まれてくる赤ちゃんに影響が出る“先天梅毒”のリスクも無視できません。

“コンドームをしているから安心”“軽い接触だけだから問題ない”“症状がないから大丈夫”と思わず、心配な接触があった場合は、早めにかつ積極的に医療機関で検査を受けていただきたいと考えています。」

こんな方は一度検査をご検討ください

・新しいパートナーとの性行為があった

・コンドームなし、もしくは途中まで不使用での性行為をした

・マッチングアプリや風俗店など、不特定の相手との接触があった

・パートナーから「性病かもしれない」と言われた

・口や性器、肛門周囲にしこり・潰瘍・発疹などが出たが、そのままにしている

KARADA内科クリニックでは、プライバシーに配慮した問診・検査体制を整えています。Web予約やオンライン診療にも対応しており、症状の有無に関わらず、「心配だから一度検査だけでも受けたい」という方の受診も歓迎しています。

※KARADA内科クリニックでは、症状がある方への保険適用による検査や治療にも対応しています。

※KARADA内科クリニックでは、性感染症に対して「検査」のみでなく、「治療」「予防」も含めた3つの診療を提供しています。検査で陽性となった方には、治療薬の処方が可能です。

性感染症の予防薬ドキシペップ・HIV PrEPとは

梅毒には、そもそも感染しないようにする「薬による予防」という選択肢もあります。コンドームの使用は有効な予防手段の一つですが、データで見ていただいた通り完全ではありません。医師の診断の元、適切な予防薬の摂取も選択肢として持っておくと、梅毒の感染リスクを下げる有効な手段となりえます。当院では、適切な性感染症の検査と共に性行為後72時間以内の内服で梅毒・淋病・クラミジアを一定確率で防ぐ事後予防薬「DOXY PEP(ドキシペップ)」と、性行為前に服用することでHIV感染を防ぐ事前予防薬 「HIV PrEP(HIVプレップ)」を処方しています。

ドキシペップの詳細はこちら：https://sti-check.com/medical/doxy-pep-lp/

HIV PrEPの詳細はこちら：https://sti-check.com/medical/prep-generic/

KARADA内科クリニック 総院長 佐藤昭裕



日本感染症学会専門医・指導医。 感染症専門医としてHIV感染症や結核、マラリアなどの診療に加え、集中治療、院内感染対策、ワクチン診療などに従事。

KARADA内科クリニック渋谷 院長 田中雅之

総合内科医として感染症専門医としてもこれまで一般的な感染症診療のみならず、ワクチン接種や性感染症、HIV感染症などの診療にも取り組んできた。

【資格】医学博士、日本感染症学会専門医、日本プライマリ・ケア連合学会認定家庭医療専門医、日本内科学会認定総合内科専門医、日本医師会認定産業医、臨床研修指導医（厚生労働省）

