遮熱塗料シェアNo.1（※）アステックペイントと協業 「屋根の遮熱」で自動車工場の空調効率アップ

株式会社アプティ

整備工場向けに空調整備事業を行う株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、建築用塗料メーカーの株式会社アステックペイント（本社：福岡県福岡市、代表取締役：菅原徹）と協業し、自動車関連工場の屋根に「遮熱塗料」を施工する新サービスを2025年12月1日より開始しました。夏場は60度を超える屋根からの熱の遮断し、投資コストや電気代なども抑えつつ空調効率を上げ、快適な労働環境を実現します。

（※）ペイント＆コーティングジャーナル 第3555号「屋根用・遮熱塗料特集」より

屋根からの熱気を防ぎ、空調効率アップ

当社は、初期費用0円でエアコンと高速シートシャッターを設置できるサービス 整備工場快適空間「AirCLE（エアクル）」を、全国の整備工場向けに提供しています。事業を通じ、自動車関連工場に多い金属屋根の輻射熱が、空調効率を妨げていることに着目。解決のため、「遮熱塗料」シェア1位のアステックペイントと協業し、工場の屋根に遮熱塗料を塗布するサービスを開始しました。

整備工場快適空間「AirCLE」と合わせ、これまで以上に無駄のない空調管理を実現します。

整備工場快適空間「AirCLE」公式サイト https://aircle.upty.jp(https://aircle.upty.jp)

サービス特長

１、遮熱塗料で「輻射熱」を断つ

自動車関連工場には金属製の折板屋根などが多用されており、夏場の表面温度は60～80度に達します。

屋根の熱は「輻射熱（遠赤外線）」として工場内部へ放射され、室温を上げる要因になっています。

アステックペイントの「遮熱塗料」を屋根に施工することで、温度の上昇を抑制。工場内への熱侵入を大幅にカットします。

2、アステックペイントの技術力で遮熱効果が「ずっと続く」

一般的な遮熱塗料は、施工後数年で反射率が落ちることが課題でした。

アステックペイントの「超低汚染リファインシリーズ」は、無機成分の配合により「緻密で親水性のある塗膜」を形成。雨水が汚れを洗い流す「セルフクリーニング機能」を持っています。油煙や粉塵の多い自動車工場でも、「施工直後の高い遮熱性能」を長期間維持できることが大きな特長です。

3、当社の空調エンジニアリングによる「省エネ最大化」

遮熱塗装によって低減された熱負荷（冷房が必要な熱量）を当社が精密に計算。その数値に基づき、空調設計の最適化や、気流制御の見直しを行います。空調機の台数削減、機器のサイズダウン、無駄なエネルギー消費の徹底排除など、設備投資（イニシャルコスト）も電気代（ランニングコスト）も抑えることが可能になります。

今後の展望

当社とアステックペイントは、自動車整備工場を中心に、本サービスを展開していく予定です。ハード（塗料）とソフト（空調技術）を融合させた新たな省エネモデルを確立し、自動車産業における電力効率化・脱炭素化に貢献します。

株式会社アステックペイントについて

遮熱塗料の国内シェアにおいて数々の実績を持つ建築用塗料メーカー。「美しく、長持ちする」建物を増やすことをミッションに掲げ、高機能な塗料の開発・販売を行っています。

社名 株式会社アステックペイント

代表 代表取締役 菅原徹

本社 福岡県福岡市博多区博多駅東3-14-1 T-Building HAKATA EAST 9F

事業内容 建築用塗料の研究・開発・製造・販売

サイト https://astecpaints.jp/

【会社概要】

社名 株式会社アプティ

代表 代表取締役 井田秀明

本社 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト https://upty.jp/

創立 2009年2月

資本金 3億 8,000万円（関連会社含む）

従業員数 230名

事業内容 自動車/メカニック専門 総合人材サービス事業

外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

HR tech / SaaS事業（産学連携）

出張整備事業

自動車用品製造・販売

自動車整備工場向け環境整備事業