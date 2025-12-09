睡眠てらす『呼吸するパジャマ』「OMOTENASHI Selection 2025」を受賞

株式会社ハナサンナチュレ

株式会社ハナサンナチュレ（代表取締役：大脇修二）が展開する睡眠ブランド「睡眠てらす」の主力製品『呼吸するパジャマ』シリーズが、2025年12月9日、日本の優れた商品・サービスを国内外へ広めるアワード「OMOTENASHI Selection 2025」を受賞いたしました。

OMOTENASHI Selection 2025 を受賞した『呼吸するパジャマ』

「OMOTENASHI Selection 」とは

「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」は、おもてなしの心あふれる日本の優れた商品・サービスを発掘し、日本の優れた商品・サービスを世界に広めることを目的としたプロジェクトです。

OMOTENASHI Selectionで、

国際通用性・利用しやすさ・共感性・価格妥当性・独自性・持続可能性

といった複数の視点から厳正な審査が行われました。

睡眠てらす『呼吸するパジャマ』は、この中でも特に「共感性」と「独自性」 において高い評価を受けました。

「OMOTENASHI Selection 」公式サイト：https://omotenashinippon.jp/selection/

受賞商品『呼吸するパジャマ』について

『呼吸するパジャマ』は、日本の天然素材の心地よさと、植物性炭素繊維を使用した「めぐりケアシート（メディカーボン）」を組み合わせた、新しい発想の睡眠ウェアです。

＜評価コメント＞（一部抜粋）

・生地は非常に柔らかく軽やかで、着心地がとても良さそうです。伝統的なガーゼ技術と現代的な素材の組み合わせが高級感を与え、デザインの選択肢がその魅力を高めています。

・日本の技術が生かされている、高品質な素材という事がわかります。サイズの幅が広い事も、欧米で受け入れられやすい要素となるかと思います。

・「睡眠向上」というキーワードは近年のトレンドであるので、とても時流に合致しているかと思いました。海外向けには、常夏の国や乾燥した国など、その国の気候により求められるパジャマも異なると思うので、日本と似た温暖な国や、睡眠に関心の強い先進国などで販売注力されるとよろしいかと感じました。

『呼吸する』ってどういうこと

呼吸するパジャマカラーは３色展開めぐりケアシート×天然繊維

天然素材は保湿性・吸湿性に優れており、肌への負担も少なく季節を問わず快適に使うことができる素材です。

ポイントは生地と生地の間に空気の層をつくること。医療目的に開発された植物性炭素繊維「めぐりケアシート（メディカーボン）」と、日本の伝統技法「和晒し」を施した3重ガーゼが融合したパジャマは、皮膚からの汗や熱をまるで呼吸をするように調整してくれます。

『呼吸するパジャマ』の「独自性」とは

これまでにない発想で、衣服の内側に“2か所のあたためポケット”を備えたパジャマです。

上着には背中（胸椎付近）を心地よく温めるポケット、ズボンには仙骨まわりを包み込むポケットを配置。どちらも植物性炭素繊維「めぐりケアシート」を入れることで、素材が持つ遠赤外線の温熱効果がふんわりと広がります。

遠赤外線の特徴である “じんわりとしたぬくもり” が身体表面を優しく温め、リラックスしやすい状態へ導くことを目指した設計です。

“呼吸するパジャマ”という名称は、 余分な熱は自然に逃がし、必要なぬくもりだけをやさしく留める―― そんな独自の体感性から名付けられました。

深く息をするように身体をゆるめ、快適な眠りへと導く一着です。

『呼吸するパジャマ』アイテムについて

めぐりケアシート（メディカーボン）であたため自律神経を整えるパイピングパジャママオカラーパジャマ

『自然をえらび、自分をてらす。睡眠をえらび、地球をてらす』睡眠てらす

～日本を睡眠大国へ～ 眠ることは、自分らしく生きること。

睡眠が変わると、明日が変わる。明日をてらす、睡眠てらす。

・社名：株式会社ハナサンナチュレ

・代表者：大脇 修二

・所在地：愛知県名古屋市東区東桜１-10-9 栄プラザビル4階

・設立：1998年2月

・業務内容：パジャマの製造及び販売