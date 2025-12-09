ファブリックケア・ホームケア領域の研究施設「ライフスタイルイノベーションセンター」竣工

花王株式会社

花王株式会社（社長・長谷部佳宏）は、2025年12月9日、和歌山事業場（和歌山県和歌山市）内のハウスホールド研究の中核施設を再構築し、「Lifestyle Innovation Center（ライフスタイルイノベーションセンター）」を竣工しました。本施設は、家庭用・業務用ファブリック（衣料用）ケア製品およびホーム（住居用）ケア製品の研究開発力のさらなる進化と、多様なステークホルダーとの共創を通じたサステナブルな社会の実現を目的としています。施設内には、実生活に即した評価が可能な試験環境を整備しました。また、共創エリアには、原料・機器メーカーや大学、行政機関などとのオープンイノベーションを想定した協業ラボを設け、サステナブルで実効性のある商品・技術開発を推進します。

ライフスタイルイノベーションセンターの特徴

（1）実生活に即した評価が可能な洗浄センター

洗浄センターのイメージ

生活者の使用シーンに即し、商品の効果や使用感を総合的に検証するエリアです。洗たくの評価には、衣類と家電の相互影響まで検証するために国内外のさまざまな種類の洗たく機や乾燥機を設置しています。また、家事行動を評価するために、食器洗浄機を備えたキッチンスペース、トイレ、浴室、シャワールームなど、グローバルな生活様式に対応した実生活に近い環境を再現しています。

（2）オープンイノベーションを推進する共創エリア

原料・機器メーカーや大学、行政機関などとの共同研究に対応するエリアです。アイデア創出から試作、検証までを一気通貫で実施できる環境を整えました。開かれた空間と情報安全性が確保された実験区画を備え、社内外の多様な知見を結集し、分野を越えた共創を推進します。

（3）「CASBEE-ウェルネスオフィス Sランク」の認証を取得した執務エリア

執務エリア

研究員が集中、協働、リフレッシュできることをめざし、執務エリアは見通しのよいレイアウトで、開放性と活動しやすい動線を確保し、照明の工夫により快適で質の高い視環境を実現しました。また、リフレッシュスペースも整備しています。これにより、和歌山県内初の「CASBEE-ウェルネスオフィス* Sランク」の認証を取得しました。

*建物利用者の健康性、快適性の維持・増進を支援する建物の仕様、性能、取り組みを評価するツール

花王のハウスホールド研究がめざすもの

花王は、企業理念「花王ウェイ」とESG戦略「Kirei Lifestyle Plan」を指針に、ファブリック・ホームケア領域の事業を支える中核研究拠点として、ライフスタイルイノベーションセンターを立ち上げました。生活者のリアルな家事行動を科学的に捉え、「清潔・衛生・快適」といった価値と環境への配慮を両立させる商品・技術開発を推進します。衣類・住空間・家電の相互影響まで実生活条件で検証し、定量評価と官能評価を組み合わせることで、生活者が「きれいになった」「使いやすい」と実感できる製品に必要な設計要件を明らかにし、効果と心地よさを兼ね備えた製品を、継続的に生み出すことをめざします。また、環境負荷の低減に向けては、低温でも機能を発揮できる設計や工程の簡素化など、暮らしの質を損なわずにエネルギー・水・時間を最適化するモノづくりを追求します。

花王は、本拠点を通じて、産官学・地域との共創のもと、家事を「負担」から「価値ある営み」へと転換する提案を進めていきます。

概要

・名称：Lifestyle Innovation Center（ライフスタイルイノベーションセンター）

・所在地：和歌山県和歌山市湊1334（花王 和歌山事業場内）

・構造規模：鉄骨 地上8階建て

・延床面積：10,095平方メートル