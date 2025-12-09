２億円を超える先行予約金額を獲得した、「COFO Chair Pro 2」が 「Makuake Of The Year 2025」「Makuake Supporter賞 第1位」をダブル受賞。

株式会社COFO

理想の自分空間を創るリラクゼーションブランド「COFO（コフォ）」を運営する株式会社COFO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：江沢 弘輝）が販売する、「COFO Chair Pro 2」が、その年の対象プロジェクトから、サポーター数、サポーターとのコミュニケーション、応援購入総額、話題性や社会的なインパクトなどの観点で選定されたプロジェクトに送られる、「Makuake Of The Year 2025」、応援購入者などファンの皆様からの投票で決まる「Makuake Supporter賞」をダブル受賞。「Makuake Supporter 賞」では、第１位を獲得しています。

「COFO Chair Pro 2」の製品詳細ページ：https://cofo.jp/products/cofo-chair-pro-2

◼️COFO Chair Pro 2とは

「COFO Chair Pro 2」は「高いカスタマイズ性」を最大の売りに、Makuakeにて２億円を超える先行予約を獲得。累計11万台の出荷台数を誇るCOFO Chairシリーズの中でも、特に可動域の広がった各パーツのカスタマイズ性が特徴で、より幅広い体型の方に快適な座り心地を叶えるモデルとして注目されている。



◼️COFOカスタマーサポート担当の松田からのコメント

同賞は、たくさんのサポーターの皆様の応援のおかげでいただくことができた賞だと思っております。誠にありがとうございます。プロジェクト中にいただいたサポーターの皆様からの300件近い応援コメントも、チームの大きな励みとなりました。COFOはこれからも、ユーザーのご意見に真摯に向き合い、製品、サービス共に成長して参ります。これからも温かく見守っていただけますと幸いです。

◼️Makuake Awardとは

「Makuake Award」とは、1年間で掲載されたプロジェクトの中から、サポーターからの支持や応援購入総額、社会的にインパクトの大きかったプロジェクトや実行者さまをはじめとした関係者の方を讃えるアワードです。

＜COFOについて＞

COFO（コフォ）は2016年、千葉県山武市にて設立。「リラックス×集中力」を開発理念とし、豊かな暮らしを支える「理想の自分空間創り」のアイテムをお届けしています。これまでに「COFO Chairシリーズ」「COFO Deskシリーズ」「COFO無重力モニターアームPro」を発表し、いずれも同分野でMakuake歴代No.1*を獲得（*シリーズ累計、自社調べ、2025年11月31日時点）。「COFO無重力モニターアームPro」は、日本、アメリカ、フランス、ドイツの4カ国にて国際デザイン賞を受賞。

＜株式会社COFO会社概要＞

社名：株式会社COFO

代表者：江沢 弘輝

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田1-11-14 TQ東神田7F

事業内容：インテリア家具、健康家電、生活家電の企画・デザイン・設計・製造及び販売

COFO公式サイト：https://cofo.jp/

■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCcgVegwIAaanL6EmaP7Ag6g

■Instagram：https://www.instagram.com/cofo_japan/

■Facebook：https://www.facebook.com/COFOJapan/

■X：https://twitter.com/cofo_japan/

■Pinterest：https://www.pinterest.jp/COFOJapan/