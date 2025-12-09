レトルト食品とパンの需要増に対応「パンといっしょに食べるスープ」シリーズを新発売！食事の副菜やメインとしてちょうどいい3種類の味を展開

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスグループのアイリスフーズ株式会社（本社：宮城県仙台市、取締役社長：北尾 利徳）は、パンとの食べ合わせがコンセプトの袋入りレトルトスープ「パンといっしょに食べるスープ」シリーズ3種類（オニオンスープ、ミネストローネ、かぼちゃスープ）を、2025年12月12日より全国のスーパーマーケットやインターネットサイトを中心に順次発売（※1）します。

近年、調理の簡便性や保存性の高さ、節約志向などを背景に、レトルト食品の利用が広がっています。また、パンは2024年の1世帯あたりの年間支出金額が米の年間支出金額を上回り、2000年以降で過去最高水準となるほど、日常の主食として需要が高まっています（※2）。

こうしたニーズに対応するため、本シリーズではパンとの相性が良い3種類（オニオンスープ、ミネストローネ、かぼちゃスープ）のレトルトスープを発売します。スープには程良いとろみがあり、オニオンスープは玉ねぎの甘みやチキンとビーフの旨みが深く濃厚な味わい、ミネストローネはトマトの酸味と野菜の旨みが溶け込んだまろやかな味わい、かぼちゃスープはかぼちゃの自然な甘みが広がる優しい味わいを楽しめます。電子レンジで袋ごと温めるだけで食べられる（※3）手軽さと、1人前150gと一度に食べきりやすいサイズのため、食事の副菜、メインとして、オフィスでの食事としてなど様々な場面で活用できます。

当社は今後も、「簡単・便利・おいしい」をテーマに、多彩な商品を開発、販売していきます。

■商品仕様（※4）

※1：2025年12月9日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※2：総務省家計調査 家計収支編 二人以上の世帯「品目分類（小分類まで）：支出金額・名目増減率・実質増減率（年）支出金額（2000年～）」参照。

※3：器に移し替えてお召し上がりください。

※4：商品の仕様は予告なく変更することがあります。