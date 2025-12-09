【和食さと】年末年始のごちそうに！「黒毛和牛フェア」は12/11（木）から開催!!

SRSホールディングス株式会社

【販売期間】2025年12月11日(木) ～2026年1月14日（水）

■この冬限定のおいしさを堪能♪黒毛和牛を主役にした特別フェアがスタート！

国内200店舗を展開する「和食さと」では、「黒毛和牛フェア」を2025年12月11日（木）～2026年1月14日（水）の期間限定で開催いたします。ほどよい脂の甘みと濃厚なコクが楽しめるのが特徴の黒毛和牛の前バラを使用します。

黒毛和牛フェアでは、冬の味覚をぜいたくに詰め込んだ「冬の贅沢御膳」を2,799円（税込3,078円）でご用意。そして、黒毛和牛の旨みが抜群の牛すきうどん鍋に海老天ぷらの盛り合わせが付いた「黒毛和牛の牛すきうどん鍋定食 ～海老天ぷら盛り合わせ付～」を、特別価格の2,499円（税込2,748円）で販売いたします。さらに、赤ワインを加えた割下で炊き上げた「黒毛和牛のすき焼き重」を2,299円（税込2,528円）でお楽しみいただけます。また、逸品料理として販売している黒毛和牛にぎり（2貫）（特製だれ・おろしポン酢）を599円（税込658円）、黒毛和牛の焼牛丼を799円（税込878円）が、12月11日（木）～1月14日（火）の期間限定で食べ放題コースに追加され、よりぜいたくに黒毛和牛を堪能いただけます。

特別なひとときを黒毛和牛の魅力たっぷりのメニューとともに、ご家族やご友人と冬ならではのおいしい時間をぜひ和食さとでお楽しみください。

＜商品概要＞

（１）冬の贅沢御膳 2,799円（税込3,078円）

（２）黒毛和牛の牛すきうどん鍋定食 ～海老天ぷら盛り合わせ付～ 特別価格 2,499円（税込2,748円）

黒毛和牛の牛すきうどん鍋定食 2,399円（税込2,638円）

（３）黒毛和牛のすき焼き重 2,299円（税込2,528円）

■期間限定で味わえる！黒毛和牛の特別逸品が食べ放題コースに登場！

「さと式焼肉黒毛和牛コース」、「さとしゃぶ・さとすき黒毛和牛コース」では、ふぐの唐揚げ、ユッケ風ロースト ビーフ、 まぐろ・サーモン・いか・甘エビのお刺身盛り合わせなどのコース限定の食べ放題メニューをお楽しみいただけます。

さらに、今回の販売期間中は黒毛和牛食べ放題コースで、黒毛和牛にぎり（2貫）（特製だれ／おろしポン酢）、黒毛和牛の焼牛丼の3種類の黒毛和牛を味わい尽くす特別逸品がさらに追加で食べ放題!

食べ放題の料理の種類は、鍋食材やお寿司などの一品料理を合せて約120品以上が食べ放題です。そして、自分で作る「ソフトクリーム」は、ソースやトッピングも自由で食べ放題!! ご家族やご友人との団らんに、ぜひ黒毛和牛コースをご利用ください。

【対象コース】

さと式焼肉黒毛和牛コース

大人・シニアの方 お一人様・・・5,590円（税込6,149円）

さとしゃぶ・さとすき黒毛和牛コース

大人・シニアの方 お一人様・・・5,290円（税込5,819 円）

【キャンペーン概要】

■対象店舗 和食さと全店（200店舗）

■販売期間 2025年12月11日(木)～2026年1月１4日(水)

※本キャンペーンは予告なく変更する場合があります。

※岡山古新田店では、12/5（金）より先行販売しております。

※食べ放題の商品が一部売り切れる場合があります。ご容赦ください。

※一部店舗では商品内容、売価、販売時間が異なる場合があります。

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

SRSホールディングスHP https://srs-holdings.co.jp/(https://srs-holdings.co.jp/)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/