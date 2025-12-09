春の香りを手元に！『クナイプ ハンドクリーム サクラの香り』2025年12月10日（水）より数量限定発売

株式会社クナイプジャパン

今年日本上陸40周年を迎えた、ドイツ生まれのハーバルブランド クナイプ（株式会社クナイプジャパン 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大脇明憲）は、春を感じる香りと可愛いパッケージで新定番のギフトとして人気の『クナイプ ハンドクリーム サクラの香り』を2025年12月10日（水）から数量限定で発売いたします。

やさしい甘さのサクラの香りが、指先からふんわりと広がり、どこにいても春を感じられる癒しのアイテムとして、多くのお客様から「毎年この時期を楽しみにしている」「今年も待っていました！」という声をいただく人気アイテムが今年も登場いたします。今年はさらに、使いやすさに配慮してキャップ部分をリニューアル。スクリュー式から片手で開け閉めしやすいユニバーサルデザインとなり、ストレスなくより手軽に手肌のケアができるようになりました。

乾燥が気になる季節の変わり目に、しっとりと手肌を守りながら、春の香りに包まれる上質なひとときを演出します。

クナイプならではの繊細でやさしいサクラの香りは、忙しい毎日のなかでも、ふっと気分を切り替える“癒しのスイッチ”として寄り添います。満開の桜を思わせるやわらかな香りは、自分自身へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトとしてもぴったり。香りに春の気配をのせて贈る、季節感あふれるハンドクリームです。

クナイプ ハンドクリーム サクラの香り 特設サイト

https://www.kneipp.com/jp_ja/lp/sakura/

https://www.kneipp.com/jp_ja/products/body-care/hand-cream/sakura-919696.html

製品概要

【クナイプ ハンドクリーム サクラの香り】 ※キャップリニューアル

75mL 880円（税込）

やさしい甘さに包まれるような、心ときめくサクラの香り。

桜から抽出したヤマザクラ花エキスと天然美容保湿成分のアーモンドオイル＊1配合で、花びらのようにみずみずしく潤った手肌へ導きます。しっとり潤うのにさらりと伸びてべたつかない、さらさらタイプのハンドクリームです。使用後はすぐにPC作業や携帯をお使いいただくことができ、乾燥が気になるたびに何度でも重ねてつけていただけます。可愛いパッケージとほんのり甘い香りはご自宅でも、外出先でもハンドケアするたびに春の訪れを感じさせてくれます。

「Now and forever／これまでも これからも」のメッセージ付。

＊1：アーモンド油（保湿成分）

＜ハンドクリームの特長＞

◆厳選されたハーブの心地よい自然な香り

・クナイプが厳選したハーブ（エッセンシャルオイル、植物エキス、植物オイル）

・自然で上質な心地よい香りと植物の恵みがスキンケア効果をもたらします

◆植物オイル

・必須脂肪酸やビタミンなどが豊富で、美容保湿効果も高いのが特長

・角質層にすばやく浸透して潤い、肌表面はベタつかず、さらさら手肌に

◆肌に、環境に、優しい製品づくり

・植物由来成分（植物オイル・植物エキス）を使用

・防腐剤（パラベン）、パラフィン、シリコン、鉱物油（ミネラルオイル）、着色料不使用

・マイクロプラスチックフリー処方

・ビーガン処方

■【BRAND OF THE CENTURY 受賞】

2024年、クナイプは「BRAND OF THE CENTURY」を受賞いたしました。

この賞は、ドイツ市場においてブランドの歴史的価値、品質、革新性、社会的影響力、持続可能性において優れたブランドに贈られる名誉あるものです。

「BRAND OF THE CENTURY」は、ドイツ市場において優れたブランドや企業を称賛し、認識するための権威ある書籍「German Standards - Marken des Jahrhunderts（ドイツスタンダード-世紀のブランド）」が主催し、1980年初頭から40年にわたり続いているドイツでは歴史のある賞の一つです。

著名なマーケティング専門家や学者などで構成される審査員により、製品カテゴリー別にブランドの伝統と歴史・革新性と品質・国際性・持続性の訴求などの審査基準から厳密かつ透明性をもって選ばれるものです。この賞の獲得は、ドイツ国内において、そのカテゴリーの代表として消費者にとって最も認知され信頼されているブランドで、業界をリードし続ける存在であることを意味しており、優れた企業および、製品の品質と信頼性を約束するものです。ドイツを代表する自動車メーカーやエアラインなども受賞しています。

クナイプのサステナビリティの取り組み

創業者のセバスチャン・クナイプが「自然は、私たちが健康を維持するために必要なあらゆるものを豊富に与えてくれます。」と語っているように、自然とのつながりはクナイプブランド創立以来、DNAの一部となっています。

クナイプは、原材料の購入から生産、包装、ロジスティクスに至るまで、サステナビリティに関する具体的な目標を立て、取り組んできました。クナイプの全ての製品が、厳しいサステナビリティ指標に基づき開発されています。

【EcoVadis（エコバディス）社 「プラチナ」評価を3回獲得】

世界185ヵ国以上で持続可能性を独自の審査と分析によって調査、評価している世界最大の機関エコバディス社の調査において、対象企業の上位1％のみが認定される最高ランクである「プラチナ」評価の3回目を2025年に獲得いたしました。

【グリーンブランド 13年にわたり連続7度目の受賞】

環境に配慮した方法で製品を生産し、天然資源の保護に取り組むなど自然保護とサステナビリティに高い取り組みを行っているブランドを選出する国際的組織「グリーンブランド」の2年ごとの評価において、13年にわたり連続7回選ばれています。

【マイクロプラスチックフリーの取り組み】

環境先進国で誕生した「クナイプ」は、生分解されず海洋汚染の一因となるマイクロプラスチックの問題に取り組み、すべての製品においてマイクロプラスチックフリーを実現しています。製品処方を決める際は、ドイツ最大のNGO環境団体「BUND（ドイツ環境自然保護連盟）」の定義に基づいて厳しく進めています。

「クナイプ 泡ボディウォッシュ」においても同様の考えに基づき、人と環境にやさしい処方を開発しています。

・クナイプは製品の動物実験を行っておりません

・マイクロプラスチックフリー処方

・ビーガン処方

・植物由来成分（植物オイル・植物エキス）を使用

・防腐剤（パラベン）不使用

・パラフィン、シリコン、鉱物油(ミネラルオイル)不使用

・資源を保護し、環境にやさしい生産活動を行っています

クナイプとは

19世紀末、ドイツのセバスチャン・クナイプ神父がホリスティック（全体論的）な考え方に基づいて

植物や水などの自然の生命力に着目し、ハーバルブランド クナイプが誕生しました。

それから130年以上にわたり、自然のエキスパートとして植物（ハーブ）の力を最大限に活かした

商品の研究開発を続けています。

2026年に創業135周年を迎えます。

クナイプの約束

・植物由来成分（植物オイル・植物エキス）を使用

・防腐剤（パラベン）不使用

・パラフィン、シリコン、鉱物油(ミネラルオイル)不使用

・皮膚への適合性テストを実施しています

＊全ての方にアレルギーが起こらないということではありません

・資源を保護し、環境にやさしい生産活動を行っています

・クナイプは製品の動物実験を行っておりません