「HATSU 鎌倉」で支援を受けている起業家による子ども向け体験イベントをロボリンクで開催！

神奈川県

令和５年度に「かながわ学生ビジネスアイデアコンテスト」に参加し、現在、起業家創出拠点 「HATSU 鎌倉」において起業支援を受けている起業家が、県のロボット企業交流拠点「ロボリン ク」において、子ども向けロボット体験教室を実施することになりましたので、お知らせします。

＜参考：起業家の概要＞

株式会社チルットラボ 代表取締役 佐々木 勇輝

神奈川工科大学大学院に在学中に「令和５年度かながわ学生ビジネスアイデアコンテスト」に おいて、「ロボットによる家族を対象とした情報教育プログラム提供事業」を発表し、審査員特別 賞を受賞。令和７年度に県の起業家創出拠点「HATSU 鎌倉」で起業を目指すチャレンジャーと して採択。「HATSU 鎌倉」での起業支援を受け、令和７年 11 月に株式会社チルットラボを設立。 子ども向けロボット体験教室などを通じて、親子が学べる教育事業に取り組んでいる。

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井 電話 045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話 045-210-5636