【双葉電子工業】 長生郡市広域市町村圏組合消防本部に「災害対応ドローン」を納入
ドローンの開発・運用を通じて点検、防災、防衛分野の社会課題解決に取り組む双葉電子工業株式会社（本社：千葉県茂原市）は、災害時の孤立地域における状況把握、情報伝達、救命用具の運搬などの人命救助支援を目的とした災害対応ドローンを、長生郡市広域市町村圏組合消防本部(千葉県、以下長生消防)に納入しました。
11月20日に、長生消防より長生郡市広域市町村圏組合の各首長および議員の皆様へ、納入機体のお披露目が行われました。
近年、台風や豪雨による水害、土砂災害などが全国各地で頻発しており、災害対応の迅速化と安全性向上が求められています。茂原市においても、令和元年・令和5年の台風では、主要施設や家屋の浸水、国県道の通行止めなど、甚大な被害が発生しました。このような背景から、長生消防への災害対応ドローンの導入が実現しました。
本ドローンは、当社が開発・製造した産業用ドローン「FMC-02」に、動画カメラ、スピーカーユニット、物件投下装置を搭載したもので、災害現場における上空からの動画撮影、広域アナウンス、救命用具等の搬送・投下を可能にし、被災者の人命救助を強力に支援するものです。消防庁が推進する「災害対応ドローン」の機能要件に準拠しており、今後も全国の消防機関や自治体における災害対応力の強化に貢献します。
またドローン活用のさらなる促進に向けて、当社では機体の販売やメンテナンス、修理対応に加え、運用人員の育成・トレーニングにも積極的に取り組んでいます。これらの活動を通じて、地域社会におけるドローンの利活用を支援し、災害対応やインフラ点検などの社会課題解決に努めていきます。
納入した災害対応ドローン
お披露目会でのフライトの様子(1)
お披露目会でのフライトの様子(2)
お披露目会でのフライトの様子(3)
【災害対応ドローンの主な特長】
- 防水性能等級3以上の機体と搭載機器により、悪天候下でも運用可能
- 動画撮影機能により、被災状況の把握と現場支援に活用
- スピーカーユニットによるクリアな音声アナウンス（可聴範囲：約300m）
- 物件投下機能により、浮き輪や救命胴衣などの資機材を迅速に搬送・投下
■製品紹介ページ
双葉電子工業株式会社 産業用ドローン「SkyBuddy」
製品情報-ドローン | Sky Buddy by Futaba(https://skybuddy.futaba.co.jp/products/drone/)
■ドローンスクール
Futabaドローンスクール｜千葉で現役プロパイロットが直接指導(https://drone.futaba.co.jp/)
■関連製品
産業用サーボ(https://www.futaba.co.jp/product/industrial_servo) UAVの飛行制御、ジンバルなどに
送受信機 送信機 T16IZ Super(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000332) , 受信機:R7208SB(https://www.rc.futaba.co.jp/products/detail/I00000334)
*いずれもBlue UAS Cleared List登録機器
T16IZ Super
R7208SB
