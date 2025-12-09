DREAM IN RICE BRAN!「Biople FES TOKYO 2025」に出展【最大40％OFF】イノシトール配合「まるいの」お得なキットを発売

築野食品工業株式会社

築野食品工業株式会社(本社：和歌山県伊都郡 代表取締役社長 築野富美 https://www.tsuno.co.jp/ ）が展開するブランド「DREAM IN RICE BRAN!」はBiople FES TOKYO 2025に出展いたします。

■Biople FES販売商品

最大40%OFF！Biople FES TOKYO2025会場限定のお得なキットもご用意。（*BiopleFES限定商品）

■ まるいのについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27263/table/207_1_2f70df8277c128295599123db0f6ba0a.jpg?v=202512091257 ]

「まるっと心地よい毎日のリズム。」

今、注目されている成分の一つ「イノシトール」をキー成分としています。イノシトールはビタミンB様物質で、世界中で古くからサプリメントや機能性食品に使用されている素材です。築野食品工業株式会社が製造している「国産の米ぬか由来イノシトール」を1粒に250mg配合。忙しい毎日のお供として「イノシトールを気軽に生活に取り入れてほしい」という思いで、ほんのりレモン味のチュアブルに仕上げました。イノシトールのほんのりとした甘さを生かした「おいしく、噛んで食べる」インナーケア商品です。

【商品概要】

■DREAM IN RICE BRAN!とは

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/27263/table/207_2_6082cd791d36fe906dfe12834872e073.jpg?v=202512091257 ]

米ぬかは白米を守り、次世代を育てるエネルギーに満ち溢れた素材です。お米の栄養成分の95%が米ぬかにあるといわれています。古くから、健康と美のシンボルとして知られる「米ぬか」。平安時代から生活の知恵として、美容や健康に生かされてきました。「米ぬかを科学する」米ぬか由来成分メーカーの築野食品工業株式会社が、米ぬかの成分一つひとつが持つ魅力を最大限生かしたいという思いで立ち上げたブランドが「DREAM IN RICE BRAN!」です。

公式Instagram：https://www.instagram.com/dreaminricebran.jp/

公式サイト：https://lp.tsuno.jp/dreaminricebran/

【築野食品工業株式会社の事業概要】

わたしたちは、古来健康と美のシンボルとして親しまれてきた“米ぬか”の高度有効利用を推し進め、「こめ油製造事業」「ファインケミカル事業」「オレオケミカル事業」の3つの事業を展開しています。精米時に発生する副産物である米ぬかの成分を抽出することで、こめ油だけでなく食品、化学、医療、化粧品等の幅広い分野への高度有効利用をし、米ぬかの100%活用をしています。今後も国内の米ぬかを活用することで地球・生産者・消費者の良い循環の実現を目指していきたいと考えています。

設 立： 昭和22年2月1日

代表者：代表取締役社長 築野富美

ホームページ ：https://www.tsuno.co.jp/

ECショップ ：https://shop.tsuno.co.jp/