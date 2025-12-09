この黒に名前をつけよう。年齢やプロ・アマ問わず応募可能！新しいちば海苔 ブランド名募集

株式会社オニオン新聞社

千葉県農林水産部 水産局水産課（所在地：千葉市中央区市場町1-1／事務局：株式会社オニオン新聞社、本社：千葉県千葉市中央区中央3-3-1、代表取締役：山本 寛）では、新たに開発した新品種海苔「CTBFL-P241」のブランド名を、2026年1月4日(日)まで一般公募にて募集します。

◎あなたのアイデアがブランド名に！

新しいちば海苔 ブランド名募集ポスター

最終選考に残った上位15作品の応募者には以下の賞品を進呈

- 最優秀賞（1点）千葉ブランド水産物詰合せ 2万円相当- 優秀賞（2点）千葉ブランド水産物詰合せ 1万円相当- 特別賞（15点）チーバくんオリジナルランチトート

※最優秀賞作品は千葉県が制作する広報物のほか、企業の海苔商品パッケージ等に使用予定です。

※特別賞は最優秀賞と優秀賞の受賞者を含む上位15名へ贈られます。

◎新しいちば海苔（新品種海苔）の特徴

◎江戸時代から続く千葉の伝統産業を未来へ

（左）新品種／（右）従来品種- 従来品種より黒みが強く、まさに漆黒- 旨味成分の遊離アミノ酸を多く含んでいておいしい- パリっとした歯切れ、口の中ですぐにとろける食感- 従来品種より高度な養殖・加工技術が必要なプレミアム海苔東京湾での海苔養殖風景

東京湾の高水温化や貧栄養化、魚類による食害などでちば海苔の生産量は減少しています。江戸時代から続く「江戸前ちば海苔」として知られる千葉の伝統産業を未来につなげるため、新しいプレミアム海苔の開発に挑戦し、新品種が誕生しました。

◎新しいちば海苔 ブランド名募集概要

【募集内容】

- 千葉県産新品種海苔「CTBFL-P241」のブランド名- ネーミングに込めた思い（200文字以内）

【募集期間】

2025年11月27日(木)午前0時～2026年1月4日(日)23時59分まで

※郵送の場合は、当日消印有効

【応募資格】

- 日本国内の個人で、年齢、経歴、プロ・アマを問いません。- 中学生以下の方は、保護者の同意があるものとみなします。- 1人につき、1作品まで応募可能

【応募方法】

Webフォームまたは応募用紙での応募

※応募用紙の郵送料は応募者負担

- Web：下記URLより応募フォームにアクセス。必要事項を入力しご応募ください- 郵送：千葉県HP内の特設ページから、応募用紙をダウンロードし郵送等にて応募

▼応募フォーム

https://form.run/@new-chibanori

▼千葉県HP内特設ページ

https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/press/2025/norimeisyoubosyuu.html

▼郵送の場合の送付先

〒260-0013 千葉市中央区中央3-3-1 株式会社オニオン新聞社内

新しいちば海苔 ブランド名募集事務局 宛

【最優秀賞作品の決定】

応募のあった作品は、外部有識者を含む選考会委員による選考の上、千葉県が最優秀賞作品他を決定します。2026年春頃発表を予定。

◎本件に関するお問い合わせ

新しいちば海苔 ブランド名募集事務局

〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-3-1

（株式会社オニオン新聞社内）

TEL.043-201-8811（受付専用／平日9時～18時）

FAX.043-201-8815

Email：info@chibanori.com

お問合せフォームはこちら(https://form.run/@new-chibanori-contact)