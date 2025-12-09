【45年のロングセラー】世代を超えて受け継がれる漢方専門店の和漢ドリンク「源生寿（げんせいじゅ）」が医師推奨マークを取得
スギホールディングス株式会社の子会社である薬日本堂株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 山本雅枝）は、和漢健康ドリンク「源生寿（げんせいじゅ）」全種類で、商品のエビデンスを消費者目線で評価する医師モニター評価サービス「ドクターREC」のアンケート調査を実施いたしました。その結果、霊芝商品を評価できる知見があると回答した113人中88.5％の医師が推奨意向を示し、医師推奨マークを取得いたしました。
■調査概要
2025年8月 日本先端医療医学会調べ
調査対象：霊芝商品を評価できる知見があると回答した医師113名
■商品概要
製品名：源生寿（げんせいじゅ）
種類：人参タイプ、クマ笹タイプの２種類
容量：液体：300ml・100ml、粒：60包・20包
価格（税込）：液体300ml・粒60包／29,160円、液体100ml・粒20包／10,800円
販売先：ニホンドウ漢方ブティック、カガエ カンポウ ブティック、薬日本堂、薬日本堂公式オンラインショップ、スギ薬局一部店舗、Amazon
https://www.nihondo.co.jp/genseiju/
■源生寿について
1969年に創業した薬日本堂は、漢方相談を通じて日々お客様のお悩みを伺う中で、「毎日続けられる身体によいもので、根本からケアする」ことが大切であると考えました。そこで、これまでの知見を活かして和漢素材を厳選し、1980年に「濃縮サルノコシカケ」を開発。翌年「源生寿」に名称変更し、販売をスタートしました。1994年にはクマ笹タイプが誕生し、多様なニーズに対応できる看板アイテムに成長。2026年で発売から45周年を迎えます。
源生寿は、薬日本堂のベストセラー商品として年間約３万本以上*の実績を誇り、世代を超えて引き継がれる養生品として支持されています。
＊2011～2020年度の源生寿シリーズ年間販売個数実績平均
■霊芝（レイシ）について
霊芝とは、別名「万年茸（まんねんたけ）」ともいわれるキノコの一種。10万本の古木に2～3本しか採取できないほど希少で、かつては宮廷や上流階級の一握りの人々に珍重されていました。1970年代には人工栽培が可能になったものの、今でも良質の霊芝の生産量はごく限られています。
霊芝の栽培法には「自然原木栽培」と「菌床栽培（温室栽培）」の２種類があり、自然原木栽培では自然に近い条件・環境で丁寧に霊芝を育てます。「源生寿」は自然原木栽培の霊芝を使用しています。
■タイプ別の２種類を展開
人参タイプ・液体
300ml、100ml
人参タイプ・粒
60包・20包
クマ笹タイプ・液体
300ml、100ml
クマ笹タイプ・粒
60包・20包
人参タイプ
霊芝をベースに、おたね人参をブレンド。コンディションに自信がなく、普段から調子が気になる方におすすめです。
クマ笹タイプ
霊芝をベースに、クマ笹をブレンド。身体に自信はあるけれど、ストレス社会で頑張り続けたい方におすすめです。
＜目的に応じて、幅広くご利用いただいています＞
□ 健康維持に、敏感な女性に
□ ビジネスパーソンの健康サポートに
□ ご家族の健康管理に
□生活習慣の見直しに
□和漢素材を暮らしの一部に取り入れたい方に
会社概要
ニホンドウ漢方ミュージアム
1969年創業の漢方専門店。一人ひとりの悩みや体質に合わせて健康・美容をトータルにアドバイスする「ニホンドウ漢方ブティック」「カガエ カンポウ ブティック」「薬日本堂」を全国に展開。漢方の考え方をベースに健康的なライフスタイルを提案しています。
その他、ニホンドウ漢方ミュージアム、薬日本堂漢方スクール、書籍監修、日本コカ・コーラ社「からだ巡茶」の開発協力を含む多業種とのコラボレーションなど、漢方・養生を軸とした幅広い事業展開を行っています。
・本社所在地：東京都千代田区鍛冶町1丁目7番6号 ヒルトップ神田6階
・設立：1969年4月
・代表取締役社長：山本雅枝
・事業内容：漢方専門店舗事業、オンライン漢方相談事業、スクール事業（スクール運営、動画配信）、監修事業、商品流通事業、商品開発事業
