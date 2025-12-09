黒酵母βグルカンサプリメント「カシスオーレ」が 2025年度 第２期 「おもてなしセレクション」を受賞

株式会社アウレオ

株式会社アウレオ（本社・工場：千葉県君津市、代表取締役 守屋祐生子）が提供する

健康食品『アウレオβグルカン』が、2025年12月9日（火）に「おもてなしセレクション 2025」（主催：OMOTENASHI NIPPON 実行委員会）を受賞いたしました。

「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」は「国際通用性」や「利用者への配慮・工夫」「開発背景・商品訴求の魅力」「価格の適切性」「独自性」「持続可能性」など多角的な観点で日本が誇る優れた商品・サービスを選定し認定しています。

『カシスオーレ』おもてなしセレクション2025 受賞について

『カシスオーレ』は、“黒酵母βグルカン”に“カシス抽出物”を組み合わせた爽やかな甘酸っぱさが魅力のサプリメントです。体の内側からキレイと健康をサポートします。

【選定員のコメント（一部抜粋）】

- これはすべての世代の人々が使用できる便利な製品です。このサプリメントの製造には多くの研究が行われたことが明らかです。さまざまな証明書を取得しているという事実は、この種のアイテムに求められる安全性を与えています。また、環境にも配慮されています。- 味もよく、それでいて小分けで摂取しやすいのでとても良かった。カシスは薬品のような嫌な風味がある商品が多い中で、この商品は自然な風味で良いです。- お子様からシニアまで、幅広い年齢層に使える点や、環境への配慮は大きな強み。- 「52件の特許」「米国バイオテロ法に基づく工場登録」「健康食品GMP認証」といった事実は、信頼性を高める上で非常に重要。科学的なアプローチや認証を重視するアメリカの消費者に響く。- 「FSC認証紙」「植物由来原料」「省エネルギー化」といった取り組みは、環境意識の高い消費者層に響く。- この製品はカシスの奥にβグルカンの味がしますね。βグルカンって初めは？ となりがちですがカシスの味が前に立っているので取り入れやすいのではと思いました。

などコメントをいただきました。

■代表コメント（株式会社アウレオ 代表取締役社長 守屋祐生子）

このたび「おもてなしセレクション」を受賞できましたことは、

長年にわたりご愛顧くださっている多くのお客様のご支援、

そして製品の研究・開発・製造に携わるスタッフや関係者のたゆまぬ努力の賜物であり、

心より深く感謝申し上げます。

弊社は社是として掲げる「自然環境の保護と、人々の健康維持・向上への貢献」を使命とし、

これからも国内外の皆さまに喜んでいただける製品づくりに一層励んでまいります。

今回の受賞を励みに、より優れた商品開発に邁進し、皆さまのご期待にお応えできるよう精進してまいります。

美と健康維持をサポート『カシスオーレ』

『カシスオーレ』は、“黒酵母βグルカン”に、ポリフェノールの一種であるアントシアニンを含むカシス抽出物を組み合わせた、ゼリータイプのサプリメントです。

“黒酵母βグルカン”とは、水溶性と発酵性という2つの特長をもつ食物繊維で、善玉菌（酪酸菌）の栄養になり、健康に役立つ“短鎖脂肪酸”を育みます。

化学的な精製や人工的な抽出を行わず、黒酵母を発酵させ生み出す成分をそのまま活かしているため、体にやさしいのが特長。

マタニティフード認定を受けており、妊娠や授乳中の方、お子さまからシニアの方まで、幅広い年代の皆さまに安心してお召し上がりいただけます。

〈お召し上がり方〉

そのままおいしくお召し上がりいただけるほか、爽やかな甘酸っぱさはヨーグルトとの相性も抜群。朝食やおやつにプラスして、さらにおいしく楽しめます。

・品質を支えるために

■安心・安全への取り組み

アウレオでは、26年以上にわたって研究と改良を重ね、安心・安全で高品質な製品づくりに取り組んでいます。

国内の自社工場では、発酵（培養）から出荷まで一貫して製造を行っています。徹底した衛生・品質管理のもと、「健康食品GMP認証」を取得しています。

さらに、「米国バイオテロ法に基づく工場登録」や「英国ハラール協会のハラール認証」も取得し、国内外のお客様に安心してご利用いただけるよう、世界基準の品質管理に努めています。

■黒酵母βグルカンの研究・特許について

アウレオは大学・研究機関と連携し、質の高い研究開発を続け、2025年12月現在、国内外で52件の特許（存続期限が満了したものを含む）を取得しています。

◼️“人々の健康に貢献したい”という想いを込めて

アウレオでは、「自然環境保護と人々の健康の維持向上に貢献したい」という理念のもと、心身の健やかさを支える商品開発に取り組んでいます。

また、環境への配慮や持続可能性を意識した取り組みも積極的に推進しています。

自社工場が立地する千葉県の「脱炭素化促進緊急対策事業」や「省エネルギー投資促進支援事業」に賛同し、製造設備の省エネルギー化を進めているほか、原料には植物由来・環境に配慮した素材を選定しています。

商品パッケージにはFSC認証紙や古紙再生紙を活用し、インクにはベジタブルインクを積極的に採用するなど、地球環境への負荷低減に努めています。

さらに、主力商品である黒酵母βグルカンは、自然界に存在する天然な素材を発酵させているため、サステナブルな原料として捉えています。

今後も健康と環境の両立をめざし、社会に貢献できるモノづくりを進めてまいります。

・商品概要

商品名：カシスオーレ450mL（15mL×30袋） /105mL（15mL×7袋）

価格 ：12,960円（税込）/3,564 円 (税込)

名称 ：β-1,3-1,6グルカン含有食品

原材料：黒酵母（アウレオバシジウム）培養液（国内製造）、還元麦芽糖、カシス抽出物、ヒハツ抽出物、イチョウ葉抽出物、クエン酸、ビタミンC、香料

販売場所：公式通販サイト「βglucan JP」https://www.glucan.jp/

URL：https://www.glucan.jp/

・株式会社アウレオ 会社概要

社名：株式会社アウレオ

本社・工場： 〒292-1149千葉県君津市かずさ

小糸54-1(かずさアカデミアパーク内)

代表取締役：守屋祐生子

設立：1997年6月

URL：https://www.aureo.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

東京事業本部：〒105-0014 東京都港区芝2-14-5

芝千歳ビル6階

TEL：03-6634-7847

Email：info@aureo.co.jp

＜アウレオ公式SNS＞

Xアカウント @aureo_glucan

https://twitter.com/aureo_glucan

Instagram @aureo.glucan

https://www.instagram.com/aureo.glucan