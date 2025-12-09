『CopilotとデータレスPCで実現するAI活用環境』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/yrl-v-20251219/M1D



■AI活用時代に求められる“データ基盤”としてのPC環境再設計

CopilotをはじめとしたAIサービスの活用が急速に進む一方、ローカルPCに残る業務データがAIの参照範囲から外れ、期待した業務効率化につながらないケースが多く見られます。また、部門ごと・ユーザーごとにPC設定やストレージ構成が異なる環境では、データの所在が曖昧になり、OneDriveやクラウドサービスへの集約が思うように進まないという課題も日常的に発生しています。

こうした状況は、AIPC（AI PC）の普及によってAI活用の可能性が広がる一方で、“現場のPC運用とAI前提のクラウド活用とのギャップ”をより顕在化させています。





■散在データと非統一PC運用がAI活用を阻害する"見えない壁"ローカルに分散したデータは保存場所や管理方法がユーザーごとに異なるため、クラウドに集約しなければCopilotが参照できる情報に含まれません。その結果、「AIに聞いても出てこない情報がある」「部門によってAI活用度がバラつく」といった状況が生じます。さらに、アプリ配布・更新管理・デバイス調達などの運用が分断されている環境では、標準化されたPC基盤づくりに十分な時間が割けず、AI活用に必要となる"整った前提条件"を揃えることが難しくなります。こうした構造的な問題こそが、AI活用の伸びしろを阻害する見えない壁となっています。■OneDrive集約 × データレスPC で実現する"AIが使えるデータ環境"本セミナーでは、Passage Drive を活用したデータレスPC化を軸に、ローカルに散在する利用者データをOneDriveに自動的・統一的に集約するアーキテクチャをご紹介します。これにより、Copilotが参照可能なデータ範囲を広げ、"AIが活かせるデータ基盤"を利用者・部門間で均質に構築するポイントを解説します。また、AI活用に欠かせない"統一PC運用"を実現するために、Windows Update・アプリ更新の一元管理やユーザーセルフサービス型のアプリ配布ツール、調達～配布～運用までのライフサイクル統合といった複数サービスを連携させ、情報システム部門の運用負荷を段階的に軽減する実践的モデルも合わせてご紹介します。ローカルデータのクラウド集約とPC運用の標準化を両輪とすることで、組織全体のデジタル活用レベルを揃え、Copilotを中心にAIを"使える状態"にするための環境づくりを現実的なステップで実現する方法をお伝えします。

