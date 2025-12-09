【新番組】討論番組×通販が融合！次世代エンタメ「THE EX PRIME」配信開始

株式会社Right Action,HD

[株式会社Right Action,HD]（本社：[大阪府大阪市]、代表取締役：[安藤吉晴]）は、YouTubeおよびTikTokなどのプラットフォームにて、ショート動画とライブコマースを融合させた新感覚のショッピング・バラエティ番組「THE EX PRIME（エックスプライム）」の配信を開始いたしました。

本番組は、人気コンテンツ「女子業界チャンネルEX」の系譜を継ぐ、タレントやインフルエンサーによる「討論番組」です。

議論の解決策として商品を提案するエンターテインメント性と、番組素材をKOCやVTuberへ提供し、誰もが独自のライブコマースを展開できる新しいエコシステムを組み合わせ、動画・ライブコマース領域における新たなプラットフォームの確立を目指します。

vol.01 2025年11月30日(日)放送分

【EX CHANNEL TV 番組公式サイト】 [https://exchannel.site/]

■ 番組コンセプト：「議論」があるから「欲しい」が見つかる。課題解決型バラエティ

「THE EX PRIME」のベースとなるのは、タレントやインフルエンサーなどの「パネリスト」による、一般参加者「スピーカー」を交えた「討論（ディベート）」です。 日常の悩みや社会課題について本音で議論を交わし、その解決策、あるいは議論を深めるための体験として「商品」が登場します。「なぜその商品が必要なのか」という文脈（ストーリー）を共有することで、視聴者の深い納得と共感を生み出します。

■ 「THE EX PRIME」3つの革新

■ 番組概要

- 【ショート動画】議題の「バズ」が購入を加速させるTikTokやYouTube Shortsでは、パネリストたちが白熱する「議論のハイライト」を配信。世間の関心が高いテーマや物議を醸す議題（モーション）そのものが持つ拡散力（バズ）を活用し、オーガニックでの視聴回数を最大化します。 その「バズ」の中に、解決策としての「商品」を違和感なく組み込むことで、視聴者の熱量を下げずに、シームレスに購入ページやライブ配信へと誘導します。- 【ライブコマース】「収録映像」×「実演のプロ」によるハイブリッド販売当社のライブコマースは、単なる生放送ではありません。 番組内で収録された「最高品質の検証・商品紹介VTR」を配信画面に使用しながら、「実演販売のプロ」がリアルタイムで解説を加えるハイブリッド形式を採用しています。 映像としてのクオリティ（分かりやすさ）を担保しつつ、プロの販売員が視聴者の質問やコメントに的確に応答。テレビ通販の完成度と、ライブ配信の双方向性を兼ね備えた、成約率の高い販売を実現します。- 【パラダイムシフト】VTuberも参画可能。「オープン・リソース戦略」「THE EX PRIME」は、動画コマースのインフラ（OS）となるべく、販売素材の「供給源（サプライヤー）」へと進化します。 スタジオで制作されたハイクオリティな映像素材を「武器」として、提携するKOCや、近年市場が拡大する「VTuber（バーチャルYouTuber）」へ開放（シェア）します。 物理的な商品実演が難しいバーチャルタレントであっても、提供された映像素材を活用することで、自身の配信枠でリアリティのある商品販売が可能になります。 リアル・バーチャルを問わず、誰もが質の高いコマースを行える環境を提供し、販売チャネルの多様化を推進します。

番組名：THE EX PRIME（エックスプライム） 配信プラットフォーム：TikTok、YouTube（公式チャンネル） 形式：討論・ディベート形式のショッピングバラエティ／分散型ライブコマース 出演者：タレント、インフルエンサー（パネリストとして出演）

【会社概要】

会社名：株式会社Right Action,HD

所在地：大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエストオフィスタワー

代表者：安藤 吉晴

事業内容：KOCパートナーコミュニケーション事業/メディアプラットフォーム拡充事業/デジタルマーケティングソリューション事業

URL：https://www.rightaction.jp/

電話番号：06-7777-4969

メールアドレス：info@exchannel.site