“停電・災害時でも6台同時充電” 40000mAh太陽光＆手回し発電の最新パワーバンク2025年モデル登場

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は（所在地：東京都）は、停電や災害時でもスマートフォンの電源を確保できる 「40000mAh ソーラー＆手回し発電モバイルバッテリー（2025最新モデル）」 を発売いたしました。

太陽光発電・手回し発電・コンセント充電の3WAYに対応し、最大6台同時充電、タイプCケーブル内蔵、ワイヤレス充電、LEDライト搭載 など、防災シーンに必要な機能を1台に集約したモデルです。

災害時に“スマホのバッテリー切れ”を起こさないために

地震・台風・停電などの緊急時、最も多い不安が「スマホの充電ができない」こと。

本製品は、電源がなくても太陽光と手回しで発電できるため、避難所や屋外でも電源を確保できます。

4枚大型ソーラーパネル：効率的に充電、停電が長引いても電力を確保

手回し発電機能：天候に左右されず緊急時に“自力で電力”を生成

大容量40000mAh：スマホ約7～10回以上の充電が可能（機種により異なる）

楽天商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c302141-1/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100739.html

◆最大6台同時充電（2025年最新モデル）

USB出力・内蔵タイプCケーブル・ワイヤレス充電を合わせ、6台を同時に急速充電。

家族や複数デバイスを持つ方の“電源拠点”として機能します。

◆ タイプCケーブル内蔵 & コンセント一体型

コード忘れやアダプター不足の心配がなく、旅行・出張・非常用持ち出し袋にも最適。

◆防災に必須のLEDライト搭載

停電時の照明、夜間避難、屋外作業に便利な高輝度LEDライトを装備。

SOS点滅モードで緊急時の位置知らせも可能。

◆IPX防滴設計・耐衝撃構造

キャンプ、登山、アウトドア、災害現場でも安心して使えるタフ設計。

◆PSE認証済みで安全性も確保

日本の電気安全法に準拠し、長期保存・非常用にも安心して備蓄できます。

■停電・地震対策、旅行、車中泊、アウトドアに

避難グッズ・防災バッグ・車載用としての需要はもちろん、

キャンプや旅行、日常の急速充電器としても活躍する“オールラウンド電源バッテリー”です。

製品概要

製品名：ソーラーモバイルバッテリー（4枚ソーラーパネル付き）

・ 手回し充電：DC 8.5V 0.4A (最大)

・タイプC入力：DC 5V 3A (最大)

・USB出力：DC 5V 3A (最大)

・タイプC出力：DC 5V 3A (最大)

・USBケーブル A入力：DC 5V 3A (最大)

・タイプCケーブル出力：DC 5V 3A (最大)

・ライトニングケーブル出力：DC 5V 2A (最大)

・ワイヤレス充電出力：5W (最大)

バッテリー容量：40000mAh

通常価格：\5980

発売を記念し、 期間限定で10％OFF にて販売いたします。

※キャンペーン期間・詳細は販売ページをご確認ください。

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)



事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ