オーパークおごせにて、昭和レトロなアイドル・増田樹乃のスペシャルディナーショーを開催！　お子さまも一緒に本格的なコース料理をお楽しみいただけます

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する複合型リゾート施設「BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE」（埼玉県入間郡越生町、以下オーパークおごせ）は、2026年2月7日（土）に、昭和レトロな世界観をコンセプトに活動するアイドル・増田樹乃による特別ディナーショーを、レストラン“MORINIWA”にて開催いたします。

本イベントは、限定10名さまのみご参加いただけるプレミアム企画。オーパークの秋冬限定の「スペシャルディナーコース」と、増田樹乃さんのステージをお楽しみいただく内容です。さらに、樹乃さんのオリジナルのメッセージ付きボトルワインのプレゼント付き。ディナーショー前後にはオーパクおごせの館内・お風呂・プールも自由にご利用いただけます。普段は玉川温泉を中心にショーを行っている樹乃さんですが、今回は舞台を変えて、リゾートレストランならではの親密な空間で、非日常のひとときをお楽しみください。

◎スペシャルディナーコースは「埼玉ガストロミー」をテーマにした全8皿

川越芋や地元・越生町の特産品「一里飴」、埼玉県の国産和牛「深谷牛」など、埼玉県で生産・製造される魅力的な食材を表現するフルコースをご用意しました。料理長が1つ1つ丁寧に手仕込みを行うため通常は「1日3組限定」のスペシャルなコースです。大切な人との記念日やお祝いにぜひご利用ください。

＜昭和レトロなアイドル 増田樹乃ディナーショー＠オーパークおごせ＞

開催日：2026年2月7日（土）

時間：17:00～19:30（16:00 受付開始）

場所：レストランMORINIWA（オーパークおごせ1階）

定員：10名

料金：15,000円（税込）

内容：スペシャルディナーコース、入館料、ライブ、オリジナルサイン入りボトルワイン

ご予約方法：こちらの申込フォームからお願いします https://forms.gle/EBSi2YEScn38iHEK6

◎玉川温泉でのショーの様子

■昭和レトロなアイドル 増田 樹乃（ますだ じゅの）

2023年6月、系列の玉川温泉にて開催した「昭和レトロなアイドルオーディション」でグランプリを獲得。以降、昭和レトロな世界観をテーマに全国へ魅力を届ける活動を続けています。

■BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE

「ビオトープ」をコンセプトに自然とのふれあいを楽しむグランピングリゾート。最大5名様まで宿泊可能な「グランピングキャビン」や、サウナ付き1棟貸し「サウナスイートキャビン」など、多彩なお部屋をご用意しています。

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

049-292-7889

https://opark.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/