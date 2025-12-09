NiziUとのコラボレーションも！ホリデーシーズンにぴったりの「Threads ツリー」が原宿に出現

Facebook Japan合同会社

Metaは、本日12月9日（火）から12月15日（月）まで、WITH HARAJUKU B1 スペース・ストリートにて期間限定ポップアップイベント「Threads ツリー あなたの想いが灯る場所」を開催します。投稿に「スレッズツリー」のトピックをつけ、お題に合わせて今年の思い出やハマったことなどをシェアすると、明かりが灯るように自分の投稿がクリスマスツリー型のモニターに現れ、会話が広がっていく様子を目で見て楽しむことができる参加型のインスタレーションです。

Threadsらしい “会話の広がり” を体験できるインスタレーション

ホリデーシーズンに向けて開催する今回のイベントでは、モニターで構成されたThreadsカラーのツリーに、利用者による投稿がオーナメントのように表示される特別なクリスマスツリーを用意。Threadsで「今年いちばんの思い出って何？」「2025年でいちばんリピ（リピート）った曲は？」などのお題に合わせて投稿を作成し、「スレッズツリー」のトピックをつけてシェアすると、リアルタイムで自分の投稿がツリーに表示されます。

お題はツリーの一番上に表示され、数時間ごとに変わります。自分のエピソードを投稿するのはもちろん、同じお題に対して他の利用者が投稿した内容を見て楽しむこともでき、ひとつのお題について会話が広がっていく様子を体験できる仕組みです。

ファン必見！NiziUとのコラボレーション

特別企画として9人組ガールズグループ「NiziU」とのコラボレーションも実施。毎日3～4回、特定の時間になると、NiziUジャックタイムとしてツリーがNiziUの新アルバム『New Emotion』にインスピレーションを得たデザインに切り替わり、該当する時間帯には「今年、NiziUの曲に元気をもらったのはどんな時？」「心に一番響くNiziUの歌詞は？」など、NiziUに関連するお題についての投稿がツリーに表示されます。イベント期間中には、NiziU公式Threadsアカウント (@niziu_info_official(https://www.threads.com/@niziu_info_official)) で、メンバーがお題を紹介しながら投稿を呼びかけるコンテンツも公開される予定です。

また、お題に対する自分のエピソードを「スレッズツリー」のトピックをつけて投稿すると、NiziUとThreadsのコラボノベルティが当たるガチャガチャに挑戦することができます。

【開催概要】

名称：Threads ツリー あなたの想いが灯る場所

日時：12月9日（火）～12月15日（月）

12月9日（火）12:00～19:30

12月10日（水）～12月15日（月）11:00～19:30

NiziUジャックタイムは以下の時間帯に実施（各1時間）

- 12月9日（火）13:00 / 15:00 / 18:00- 12月10日（水）、11日（木）、12日（金）、15日（月）12:00 / 15:00 / 18:00- 12月13日（土）、14日（日） 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00

会場：WITH HARAJUKU B1 スペース・ストリート（東京都渋谷区神宮前1丁目14-30）

対象：どなたでも参加可能（無料）

投稿するにはThreadsのアプリをダウンロードし、アカウントを開設する必要あり

参加方法：

- Threadsのアプリを開く、もしくは会場にあるQRコードをスキャンしてダウンロード- ツリーの一番上に表示されているお題に合わせ、自分のエピソードを「スレッズツリー」のトピックをつけてThreadsに投稿。自分の投稿がツリーに表示されるのを見て楽しむ（公開アカウントから投稿する必要あり）

上記の条件を満たした投稿画面を会場でスタッフに見せると、NiziUとThreadsのコラボノベルティが当たるガチャガチャの体験が可能

ノベルティについて：

- おひとり様あたり1日1回まで- 各日ごとに配布する個数には限りがあるため先着順（イベント期間の途中でも規定の個数に達した場合、配布が終了する可能性あり）

お題（一例）：

- 今年いちばんの思い出って何？- 2025年を漢字一文字と絵文字一文字で表すと？- 1年前の自分にひと言送れるなら、何言う？- 一気見して寝不足になった、今年いちばんハマったアニメまたはドラマ作品は？- 今の推しは誰？（人でも、趣味でも、アイテムでもOK）- 忘れられないライブやフェスの思い出はある？

NiziUからのお題（一例）：

- 今年、NiziUの曲に元気をもらったのはどんな時？- 心に一番響くNiziUの歌詞は？- NiziUのアルバム『New Emotion』で一番好きな曲とその理由は？- もしNiziUに気持ちを伝えられるなら、なんて言いたい？- 注意事項- ツリーに表示されるのは文字のみで、写真や動画などは表示されません。また、Threadsの投稿は最大500字までシェアできますが、ツリーに表示される際は一定の文字数を超えると途中から「...」と表示されます。- ツリーには投稿と一緒にThreadsのアカウント名も表示されます。- システムの関係上、Threadsにシェアするタイミングによってはご自身の投稿がツリーに表示されないこともあります。また、Metaのコミュニティ規定(https://transparency.meta.com/ja-jp/policies/community-standards/)に違反する内容など一部のコンテンツもツリーには表示されない可能性がありますのでご了承ください。

現在、Threadsは全世界のデイリーアクティブアカウント数が1.5億を超えるほどに成長しており、日本はアジア太平洋地域においてThreadsの利用が最もアクティブな国のひとつです。特にエンターテインメントに関する投稿は国内における人気コンテンツで、アーティストが出演するコンテンツやコンサート関連のトピックなどが頻繁にトレンドランキングにランクインしていることから、推し活のためにThreadsを利用している人も多いことが分かっています。

このような傾向を受け、今回のイベントでは2025年の思い出や最近ハマっていることなどに加えて、推しのアーティストやキャラクター、お気に入りのアニメやドラマなどに関するお題も用意されているほか、NiziUとコラボレーションしたお題を通じて、WithU（NiziUのファン）からメンバーへの想いやメッセージなどもツリーを彩る予定です。

Threadsとのコラボレーションについて、NiziUは以下のようにコメントしています。

MAKO「Threadsとのコラボレーションとても嬉しいです。今年の冬はNiziUと一緒に最高のホリデーシーズンを過ごしましょう！」

RIO「今回Threadsとのコラボレーション本当にありがとうございます。皆さんも一緒にThreads楽しんでいきましょう～！」

MAYA「ホリデーシーズンにぴったりのツリーやグッズなど、色々なコラボレーションを皆さん是非楽しみに待っていてください！」

RIKU「今回Threadsとコラボさせていただけると聞いてすごく嬉しいです！Threadsツリー是非見に行ってみてください！」

AYAKA「今回Threadsとのコラボすごく嬉しいです！ありがとうございます。みなさんも私たちと一緒にホリデーシーズンを楽しみましょう！」

MAYUKA「Threadsとのコラボ、ありがとうございます！私たちと一緒に最高にキラキラのホリデーを楽しんでください。」

RIMA「今回ホリデーシーズンに特別なコラボレーションさせていただけて光栄です。コラボグッズが入ったガチャガチャやNiziU仕様のツリーをたくさんの人に楽しんでいただきたいです！」

MIIHI「Threadsツリーとたくさん写真を撮って、クリスマスを楽しんでください！」

NINA「コラボができてすごく嬉しいです。一緒にThreadsを使いながら楽しく過ごしましょう！」

NiziU プロフィール

公式Threadsアカウント：@niziu_info_official (https://www.threads.com/@niziu_info_official)

「Nizi Project」から生み出された9人組ガールズグループ。2020年のデビュー以来、数多くの偉業を達成し、2022年の東阪ドーム公演、2023年のZOZOマリンスタジアムでの初のスタジアム公演などを次々に成功させ、2023年10月には韓国デビューを果たし、日本・韓国のみならず今もなお全世界を席巻。2025年9月から11月には、自身“最多公演数”かつ、初のホールツアー「NiziU Live With U 2025 “NEW EMOTION : Face to Face”」を開催し、新曲「(ハート)Emotion」で話題を集めた3rd Album『New Emotion』を11月19日にリリース。2026年2月からは5度目となる全国ツアーとして、全国5都市・計12公演を巡るアリーナツアー「NiziU Live with U 2026 NEW EvoNUtion」を予定している。