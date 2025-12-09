【弥栄高校OBの恩返し】ユニフォームの次は「筋肉」。17店舗展開中のSTREAM代表、母校サッカー部で「ガチ筋トレ」指導

株式会社RIPPLE

「人の可能性を証明する」を理念に掲げる株式会社RIPPLE（本社：東京都町田市、代表取締役：吉川 大空）は、パーソナルジム「STREAM」を17店舗展開している急成長企業です。

2025年12月6日、代表・吉川は、STREAM所属トレーナー2名とともに、母校である神奈川県立弥栄高等学校（相模原市）サッカー部を訪れ、ウエイトトレーニング特別指導を実施いたしました。

同校はスポーツ科学科を擁し、サッカー部は多数のJリーガー（プロ選手）を輩出する県内屈指の強豪校として知られています。

本プロジェクトは、以前より行っている「公式ユニフォームスポンサー」としての支援活動から発展し、現場の課題解決として実現したものです。

■実施のきっかけ：監督からの切実な「SOS」

弥栄高校サッカー部員に、正しいスクワットフォームを指導するSTREAMのトレーナー。プロの目線でフォームを修正し、怪我の予防と効率的な筋力アップをサポート。

当社は本年9月、同校サッカー部に対しユニフォーム寄贈などの物品支援を行いました。 その支援を通じて現場との交流が深まる中で、監督から「選手たちのフィジカル（身体の強さ）に課題を感じているが、専門的な指導ができていない。スポンサー支援以外に、筋力トレーニングの指導をお願いできないか」という打診をいただきました。

「設備はあるのに、使いこなせていない」。 教育現場が抱えるこの課題に対し、自身も同校サッカー部出身である代表の吉川は、「プロのアドバイスで、メンバー個々でも効率よくトレーニングができる正しい知識を身に着けてもらい、高め合う強いチームづくりに貢献できれば」と快諾。STREAMの実力派トレーナー2名とともに現地へ赴き、実技指導を行う運びとなりました。

2025年9月に、公式戦ユニフォーム25枚、練習着80枚／総額50万円を支援した装備寄贈は「費用を下げ、心を上げる」即効性のある支援。家庭負担の軽減とチームの一体感向上、地域とのつながり強化に貢献した

▲前回の様子：【国内の個人寄付総額1兆円※】RIPPLE プロ多数輩出の強豪校・弥栄高サッカー部へ新ユニフォームを寄贈(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000169477.html)

■当日の様子：技術があっても勝てない…「当たり負け」を克服する

当日は、「当たり負けしない身体づくり」をテーマに指導を行いました。

サッカーにおける「当たり負け」とは、相手選手と身体がぶつかった際に力負けし、ボールを奪われたり転倒したりしてしまうことです。「技術はあるのに、フィジカル（身体の強さ）で押し負けて実力が発揮できない」という高校生特有の課題を解決するため、今回はウエイトトレーニングの基本にして奥義である「ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）」を徹底指導しました。

プロの補助のもと、限界重量に挑戦。数値が出ることで選手たちの目の色が変わった

フォーム指導に加え、現在の筋力を知るためのマックス測定（最大挙上重量の計測）を実施。

「なんとなく」行っていたトレーニングを数値化し、プロが正しい身体操作を教えることで、生徒たちからは「身体の芯に効いているのが分かる」「これなら競り合いで負けない気がする」といった手応えの声が上がりました。

「プロの補助があるから、限界まで挑める」。ベンチプレスのマックス測定の様子。トレーナーが安全を確保しながらサポートすることで、部員たちは恐怖心なく全力を出し切ることができた

STREAMの指導は、単に重いものを持ち上げるだけではありません。普段の店舗運営において顧問医師と連携し、会員様の膝や腰の痛みに医学的見解からアプローチしているノウハウを応用。怪我をしないための安全な身体操作も合わせて伝授しました。

トレーニング終了後の集合写真。弥栄高校サッカー部監督（前列中央）とSTREAMトレーナー陣を囲み、充実した表情を見せる部員たち。「先輩」から「後輩」へ、強い身体づくりのノウハウが引き継がれた

▲【新基準】医師監修プロトコルを全店導入 パーソナルジムSTREAM(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000169477.html)

■関係者コメント

【神奈川県立弥栄高等学校 サッカー部 監督】

「私が教えるよりも遥かに、部員たちの目が輝いていました。 やはりプロのトレーナーの方に直接指導していただくと、選手たちの納得感や取り組み姿勢が違います。生徒たちにとって非常に貴重な経験となりましたので、単発で終わらせず、ぜひ継続的に支援をしていただきたいと強く願っています」

関東圏を中心にパーソナルジムを17店舗（2026年目標32店舗）へ急拡大させ、社員100名達成、離職率3%という「強い組織」を作り上げた

【株式会社RIPPLE 代表取締役 吉川大空】

「監督から『フィジカルが課題』というお話をいただいた時、まさに我々が貢献できる番だと確信しました。 前回ユニフォームを寄贈させていただきましたが、本当の意味での支援とは、彼らが怪我なく、最大限のパフォーマンスを発揮できる『土台（フィジカル）』を作ることです。 今回の測定で自分の現在地を知り、可能性を伸ばすきっかけになれば嬉しいです」

■今後の展望

今期売上目標15億円、来期40億円規模への成長を目指している

STREAMはわずか数年で17店舗へと急成長を遂げ、今後は32店舗体制を目指しています。 今回の弥栄高校での取り組みをモデルケースとし、展開エリア周辺の学校やスポーツチームへの出張指導など、地域密着型の活動（CSR）も強化してまいります。「ジム＝ただ痩せる場所」ではなく、「地域の健康を支え、次世代の才能を伸ばす拠点」として、社会に貢献してまいります。

■パーソナルジム「STREAM」について

コンセプト：「人の可能性を証明する」

ジムの特徴：

完全個室＆広々空間： 他社平均（9平方メートル ）を上回る16平方メートル 以上のゆとりある空間設計。

60分フル指導： 着替え時間を含まず、たっぷり60分。トレーニング時間を最大限確保。

医師連携・有資格者在籍： 医学的根拠に基づいた指導と、大会実績のある質の高いトレーナー陣。

URL：https://personalgym-stream.com

公式YouTube：「短パンそら社長のパーソナルジム革命」(https://www.youtube.com/channel/UCUrfkk9YDt4mY1blKhSrALg)

「駅に近くて通いやすい」「分かりやすい価格設定」など、徹底的に顧客目線のサービスを提供する「立石ホルモン和敬」など飲食部門も急拡大中