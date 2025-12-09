CTR12.7%・商談化率2.2倍の実績も。 BtoB・無形商材の“読まれない”課題を解消する 「スワイプ型LP事例集」第2弾（全4選）を公開

株式会社トライハッチ

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長 CEO：西江 肇司、東証プライム：6058）の子会社で、SaaS事業及びデジタルマーケティング支援事業を展開する株式会社トライハッチ（東京都新宿区、代表取締役社長、武藤 尭行、以下「当社」）は、スワイプ型LPの活用ノウハウをまとめた資料シリーズの第2弾として、BtoB・無形商材のオンライン獲得に特化した『スワイプ型LP事例集（全4選）』を公開いたしました。

本資料では、当社が提供する縦横スワイプ型LP制作・分析ツール「SwipeKit（スワイプキット）」を活用し、CTR12.7%・商談化率2.2倍などの成果改善につながった事例を厳選したものです。スマホ閲覧に最適化した“めくるプレゼン型LP”の構成ポイントや、BtoB特有の抽象的なサービスを短時間で理解させる工夫をまとめています。

▼ダウンロード資料

SwipeKit 導入事例資料 No.02｜BtoB・無形商材編(https://lab.tryhatch.co.jp/whitepaper/case_02_dl/)

（https://lab.tryhatch.co.jp/whitepaper/case_02_dl/(https://lab.tryhatch.co.jp/whitepaper/case_02_dl/)）

背景｜ スマホ時代のBtoB・無形商材LPは「文字の壁」が課題に

スマホ閲覧の増加により、従来の縦に長いLPでは以下のような課題が顕在化しています。

- 冗長なテキストによる 「文字の壁」 で離脱される- スクロールが長く、CTA（問い合わせ）まで辿り着かない- 無形商材のため、価値や仕組みが直感的に伝わらない

こうした課題に対し、当社は「読む」ではなく「めくる」体験に最適化したスワイプ型LPを提案してきました。 本資料では、 「なぜ、スワイプ構成だと5秒で要点が伝わるのか？」 というメカニズムと、実際の事例改善プロセスを紹介しています。

資料の内容

次世代LP制作・分析ツール『SwipeKit』について

【CASE 01：IT・SNSマーケ支援】- 成果： CTAクリック率 12.7%（BtoB平均の約8倍）- ポイント： 「フォロワー保証」等のリスクリバーサル提示と、実績キャプチャで信頼性を担保。【CASE 02：SaaS・PR支援ツール】- 成果： 商談化率が従来の 2.2倍 に向上- ポイント： 価格をあえて明示し、冷やかし層を排除。【CASE 03：教育・学習塾】- 成果： 紙チラシと比較してコスト効率 10倍以上- ポイント：強みを一覧化する“グリッド表示”で比較検討を支援。【CASE 04：スクール・副業支援】- 成果： CTAクリック率 5.86%（業界平均の約3倍）- ポイント： 縦スクロールで「オファー」、横スワイプで「口コミ」を見せる“2軸ナビ”。【本資料で学べるポイント】- スワイプ型LPの「勝ちパターン」- 営業資料の「1スライド＝1メッセージ」をLPに転用する手法- 無形商材の価値を5秒で伝える“視覚化”技術- スマホ行動導線に合わせたCTA配置の考え方- あえて価格を明示し、質の高いリードだけを獲得する手法【資料概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/35376/table/384_1_28e1f4e42c7e78e7c0ea9e5e70342fe9.jpg?v=202512091257 ]

SwipeKitは、専門知識がなくても画像・動画をアップロードするだけでスワイプ型LPを制作できるノーコードツールです。縦×横のスワイプUIにより、プレゼン資料のように“めくる”体験で情報を整理しながら伝えることができます。制作からアクセス解析、ヒートマップ、A/Bテストまで一気通貫で実行できます。

関連リンク

株式会社トライハッチについて

- SwipeKitサービスサイト(https://meo.tryhatch.co.jp/swipe1/?utm_source=release&utm_medium=case&utm_campaign=promotion)- SwipeKitのお問い合わせ(https://lab.tryhatch.co.jp/contact/swipekit/?utm_source=release&utm_medium=case&utm_campaign=promotion)

2018年1月5日創業。本社、東京都新宿区。営業所、大阪府大阪市、香川県高松市、代表取締役（Founder）、武藤 尭行。2018年1月に創業し、同年3月よりMEO事業を開始。2019年にGoogleビジネスプロフィールの管理・分析ツール「MEOチェキ」をリリース。Googleビジネスプロフィールを主軸とした集客支援・業務効率化・ブランド管理を一貫して支援し、現在は国内外70,000店舗以上に導入されるSaaSへと成長。運用支援も含めるとこれまでに80,000店舗以上のO2O・店舗DXに従事。2023年3月に役員陣で保有していた株式の一部を株式会社ベクトルに売却し連結子会社化。2025年4月にスワイプLP制作・分析ツール「SwipeKit」をリリース。"マーケティングを、もっとスマートに。成果をもっと確実に”をミッションに掲げ、マーケティングSaaSの開発からマーケティング支援までをテクノロジーとヒトで解決し続けるためのサービス開発・提供を行っています。