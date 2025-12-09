手書きのメモや画像もデータベースへ登録管理可能に。紙・画像・チャットなどの非構造データもAIが解析し業務システムへ自動登録するサービスを提供開始

アジアクエスト株式会社手書きのメモや画像もデータベースへ登録管理可能に。紙・画像・チャットなどの非構造データもAIが解析し業務システムへ自動登録するサービスを提供開始

アジアクエスト（本社：東京都文京区）は、自社で開発・提供しているAIエージェントを搭載した業務効率化サービス「AQ-AI エージェント」において、手書き・画像・文書など多様なデータを解析し、必要情報を業務システムやデータベースへ自動登録する入力支援サービス 「AQ-AIエージェント Convert & Entry」 をリリースしました。

アジアクエスト株式会社 ⇒ https://www.asia-quest.jp/(https://www.asia-quest.jp/)

■書類も画像も“データ入力”に変換

『AQ-AIエージェント Convert & Entry』

現場で扱われる手書きチェックシート、チャット上のメモ、写真による在庫報告など、非構造化データの手入力は依然として、各業界で負担となっています。

本サービスは、Teams／Slackなどのチャットツール、Webフォーム、各種文書ファイル、スキャン画像や写真など、あらゆるフォーマットをAIが解析し、必要な情報を抽出・構造化して自動登録します。

ユーザーは「話す・書く・撮る」だけで入力が完了するため、従来の手入力や転記作業を不要にし、現場から管理部門まで幅広い業務で効率化が実現します。

■対応フォーマット

本サービスは、以下の多様な入力フォーマットに対応しています。

- Word（.docx）- Excel（.xlsx）- PowerPoint（.pptx）- PDF- Text（.txt）- 画像ファイル（.jpg / .png / .tiff など）

画像内の文字・表をOCRおよびAI解析で抽出し、テキスト・数値・構造情報として登録可能。また、入力先システムの項目をAIが自動判定し、不足項目は自然言語でユーザーに確認します。

■各種SaaS・業務システムとの連携

抽出データを解析した上で、基幹システム・品質管理・在庫管理・行政系システムなど複数のシステムへ同時連携が可能です。

API連携や社内データレイク接続にも対応し、データ活用基盤全体の自動化を促進します。

■業界別活用例

- 建設業：現場報告写真や手書きメモを解析し、施工管理システムへ自動登録- 製造業：品質検査票や帳票画像を解析し、品質管理システムへ反映- 小売・EC：店舗チャットや売場写真から在庫情報を抽出・登録- 公共・自治体：職員メモやスキャン文書を解析し、相談記録を行政システムへ登録

■導入効果

- 手入力・転記作業の削減による業務効率化- 紙・画像データの取り込み自動化- システム入力の属人化防止- 現場・営業・管理部門まで横断的に活用可能- データ整備～活用までのプロセスを短期間で構築

■今後の展望

今後は音声対話によるリアルタイム入力など、さらなる機能拡張を予定しています。

「AQ-AIエージェント Convert & Entry」は“書く・撮る・話す”すべてをデータ化し、人が本来取り組むべき“判断と創造”に集中できる環境を提供します。

お問い合わせ・お申込みはhttps://www.asia-quest.jp/service_contactよりご連絡ください。

■「AQ-AIエージェント」とは

サービスページ：https://www.asia-quest.jp/service/ai-integration/aq-ai-agent

アジアクエストが自社開発・提供する、AIエージェントを搭載した業務効率化システムのシリーズです。従来は専門知識や高度な技術を要した業務をAIエージェントが担うことで効率化・自動化を実現します。

主な特徴

- 短期間導入：最短数日で利用開始できるため、スモールスタートでのAI活用が可能- 多彩な活用方法：お客様のニーズに応じた柔軟なバリエーション展開- 幅広い業界対応：IT人材不足や属人化の解消に貢献し、さまざまな業種・業務で利用可能

■AIインテグレーターについて

従来の強みである幅広い技術力による「デジタルインテグレーション」と、業界知見や課題理解に基づく提案力を持つ「ビジネスエンジニア」に加え、AIオーケストレーションをはじめとする高度な「AIエージェント開発」を組み合わせることで、意思決定や業務プロセスの高度化を実現するプロフェッショナル集団です。

アジアクエストは、最適なドメイン特化型AIエージェントを提供し、お客様の戦略的パートナーとして社会に貢献する「AIインテグレーター」を目指します。

■アジアクエスト株式会社について

アジアクエストは、高度なAI技術を核に、AIX（AIトランスフォーメーション：AIによる業務変革）およびDXの実現を支援するAIインテグレーターです。AI・IoT・クラウドなど多様な技術に加え、建設・製造・小売といった各業界の知見をあわせ持つプロフェッショナル集団として、コンサルティングから設計・開発・運用、人材育成まで一貫して伴走。PoCから大規模システム構築まで、確かな実装力で応え、お客様と共に新たな価値の創出と変革を実現しています。

プレスリリースのダウンロードはこちらから

https://prtimes.jp/a/?f=d19319-187-a62d36aa7a679cf4102ebb36a4425ad9.pdf

当社の最新ニュースはこちらからご確認ください。

アジアクエストの最新ニュース :https://www.asia-quest.jp/information

【会社概要】

会社名：アジアクエスト株式会社（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 4261）

所在地：〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目6－1 住友不動産飯田橋ファーストタワー 27F

代表者：代表取締役社長 桃井 純

URL：https://www.asia-quest.jp/