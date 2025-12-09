【冬季限定】かわはぎや牡蠣などを匠の技でさらにワンランクアップ！旬の味覚が勢揃い！2025年12月10日（水）より匠のがってん寿司で冬の贅沢尽くし！

株式会社アールディーシー冬の5貫握り（中とろ、がってんぶり煮切り醤油、豊後生さば煮切り醤油、平貝煮切り醤油、蒸し牡蠣1貫握り）

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市）グループである、株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）が運営する、グルメ回転寿司「匠のがってん寿司」では、2025年12月10日（水）から「冬メニュー」の販売を開始します。

身は淡白で肝のコクで旨みが増す、静岡県産かわはぎ肝のせ、強い潮流の豊後水道育ちで引き締まった身質と脂乗りが抜群な旬の魚、豊後生さば煮切醤油などが登場。是非この機会に冬の逸品をお楽しみください。

匠のがってん寿司 公式 :https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/takumi/

販売期間：2025年12月10日（水）

【匠のがってん寿司】冬メニュー情報（一部）

冬の５貫握り1,435(税込1,578円)

本まぐろ中とろ

がってんぶり 煮切り醤油

豊後生さば 煮切り醤油

平貝 煮切り醤油

蒸し牡蠣1貫握り

660円（726円）

豊後生さば

強い潮流の豊後水道で育ち、引き締まった身質と、脂が乗り抜群の旬の魚です。

450円(税込495円)

がってんぶり煮切り醤油

毎年大好評のがってん寿司オリジナルぶり。

くちどけが良く、さっぱりとした脂のりが特長。

510円(税込561円)

がってんぶり柚香漬け

400円(税込440円)

平貝煮切り醬油

別名「タイラギ」とも呼ばれ、ほたてに似た食感で引きしまった身質。濃厚な旨みとしっかりとした歯ごたえをご堪能ください。

710円(税込781円)

天然特大海老1貫

810円(税込891円)

かわはぎ肝のせ

※地域・店舗により販売価格・商品が一部異なります。

※天候・仕入状況等により、産地、商品を変更する場合がございます。

※商品はすべて数量限定となりますので、販売状況により予告なく終売、商品変更する場合がございます。

対象ブランドまたは対象店舗

匠のがってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/takumi/)

※がってん寿司、磯のがってん寿司、承知の助ではメニューが異なります。

※一部店舗では先行販売を開始しています。詳しくはHPをご覧ください。

【ホームページ・SNS】

グルメ回転寿司【がってん寿司】について

- がってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/)- Instagram ＠sushi_gatten(https://www.instagram.com/sushi_gatten/)- X ＠sushi_gatten(https://x.com/sushi_gatten)

「匠のがってん寿司」は、“職人が握る本格江戸前寿司”を回転寿司スタイルで気軽に楽しめる新しい寿司体験を提供するブランドです。

熟練の寿司職人が、旬の魚介を目利きし、その日の最適な温度・状態で一貫ずつ丁寧に握ります。

「人肌のシャリ」「塗る醤油」「旬一貫」など、素材と技にこだわった一皿は、まるでカウンター寿司のような臨場感と満足感を味わえると好評です。

匠のがってん寿司 HP :https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/takumi/

【RDCグループ】公式アプリについて

世界7ヶ国40業態約270店舗以上を展開するRDCグループ公式アプリです。

”どこでも使えてどこでも貯まる”をコンセプトに、実店舗・オンラインショップでご利用いただけるポイントカードです。

RDCグループ公式アプリ :https://www.rdcgroup.co.jp/service/appli/

株式会社アールディーシー

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/

株式会社アールディーシー :https://www.rdcgroup.co.jp/