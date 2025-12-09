【冬季限定】　”生”のままお店へ届く鮮度抜群の「生本まぐろ」　　　　2025年12月10日（水）よりがってん寿司で登場！そして冬を味わえる贅沢な冬メニュー開始！

株式会社アールディーシー冬の5貫握り（のどぐろ、豊後生さば、蒸し牡蠣、真鱈の白子軍艦、あん肝軍艦）

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦、本社：埼玉県熊谷市）グループである、株式会社ジーエスアール（取締役社長：阿部康洋）が運営する、グルメ回転寿司「がってん寿司」は、2025年12月10日（水）から「冬メニュー」の販売を開始いたします。

希少価値の高い真ふぐの白子をたっぷりと使用した、濃厚な味わいと繊細な旨みが特長の真ふぐ白子軍艦や、強い潮流の豊後水道育ちで引き締まった身質と脂乗りが抜群な旬の魚、豊後生さばなどが登場。期間限定の「冬の5貫握り」には、のどぐろ、豊後生さば、蒸し牡蠣、真鱈の白子軍艦、あん肝軍艦の５貫が登場いたします。是非この機会に冬の逸品をお楽しみください。

がってん寿司 公式 :https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/

販売期間：2025年12月10日（水）

生本まぐろ（期間限定：2025年12月28日（日）まで）

915円(税込1,006円)

生本まぐろ 3貫

660円(税込726円)

生本まぐろ 中とろ

760円(税込836円)

生本まぐろ 大とろ

410円(税込451円)

生本まぐろ 赤身

【がってん寿司】冬メニュー情報（一部）

冬の５貫握り1,560円(税込1,716円)

冬の5貫握り

のどぐろ、豊後生さば、蒸し牡蠣、真鱈の白子軍艦、あん肝軍艦

360円(税込396円)

真フグ白子軍艦（北海道産）

希少価値の高い真ふぐの白子をたっぷり使用。

濃厚な味わいと繊細な旨みが特長です。

560円（616円）

豊後生さば（大分県産）

強い潮流の豊後水道で育ち、引き締まった身質と、脂が乗り抜群の旬の魚です。

660円(税込726円)

のどぐろ1貫（長崎県、福岡、熊本県産）

こぼれる濃厚な旨みが特長な高級魚です。

510円(税込561円)

子持ち昆布1貫

希少な天然もの。ほどよい塩味と昆布の旨みがあふれる逸品

360円(税込396円)

とらふぐ1貫

強い旨みと歯ごたえが魅力な高級魚

脂のまろやかさと奥深いコクも特長です。

310円(税込341円)

蒸し牡蠣1貫（兵庫県播磨灘産）

旬を迎えた牡蠣の身はぶっくりと大ぶりでまさに食べ頃です。

310円(税込341円)

白子とあん肝の相盛り軍艦

さっと湯通しする丁寧な仕事により濃厚でクリーミーな味わいの白子。

「海のフォアグラ」とも呼ばれ、濃厚でコク深い味わいのあん肝。

※地域・店舗により販売価格・商品が一部異なります。

※天候・仕入状況等により、産地、商品を変更する場合がございます。

※商品はすべて数量限定となりますので、販売状況により予告なく終売、商品変更する場合がございます。

冬メニュー 詳細 :https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/campaign/

対象ブランドまたは対象店舗

がってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/)

※匠のがってん寿司、磯のがってん寿司、承知の助ではメニューが異なります。

※一部店舗では先行販売を開始しています。詳しくはHPをご覧ください。

【ホームページ・SNS】

グルメ回転寿司【がってん寿司】について

- がってん寿司(https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/)- Instagram ＠sushi_gatten(https://www.instagram.com/sushi_gatten/)- X ＠sushi_gatten(https://x.com/sushi_gatten)

市場直送・店内調理。グルメ回転寿司のパイオニア

厳選した素材を市場から直送。素材の持ち味を職人の手で最大限に引き出し、最良の状態でご提供しています。合い言葉は「がってんしょうち！」。笑顔と元気をお届けする活気ある接客も特徴です。

がってん寿司は1987年11月に店名「元禄寿司FC」で1号店を埼玉県寄居町にオープン。1995年4月から「がってん寿司」に屋号変更。新鮮で質のいいネタを手ごろな価格でお客様に提供できることがこだわり。がってん寿司を運営する株式会社アールディーシーは、がってん寿司の他にも、焼肉業態「がってんカルビ」ラーメン業態「優勝軒」カフェ業態「ヒナノ珈琲」とんかつ業態「かつ敏」、「かつはな亭」など様々な業態を展開中。

がってん寿司 HP :https://www.rdcgroup.co.jp/gattenbrand/gatten/

【RDCグループ】公式アプリについて

世界7ヶ国40業態約270店舗以上を展開するRDCグループ公式アプリです。

”どこでも使えてどこでも貯まる”をコンセプトに、実店舗・オンラインショップでご利用いただけるポイントカードです。

RDCグループ公式アプリ :https://www.rdcgroup.co.jp/service/appli/

株式会社アールディーシー

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/

