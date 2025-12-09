InsureMOとＦＰＴ、戦略的パートナーシップを締結

InsureMO株式会社

InsureMO株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：河上 勝）は、ＦＰＴコーポレーション傘下のＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 「ＦＰＴ」）と戦略的パートナーシップを締結いたしました。

国内保険会社に向けて、ニアショア開発での豊富な実績と高品質でコスト競争力の高い開発体制を活用した業務改革支援を本格展開します。

パートナーシップ締結式（左から、ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴコーポレーショングループ]）、InsureMO代表取締役 河上 勝）

InsureMOは、保険業界向けの柔軟かつ拡張性の高いミドルオフィスプラットフォームを提供しています。すでに国内に約30社の導入実績を持っていることに加え、グローバル市場で数多くの導入実績を誇っています。ＦＰＴは、先進的なICTソリューションと保険業界向けの豊富な開発実績を有しています。

今回のパートナーシップにより、ＦＰＴの高品質でコスト効率に優れたニアショア開発体制と、InsureMOの高度な機能を組み合わせることで、日本の保険会社が抱えるDX推進の課題に対して、迅速かつ柔軟な解決策を提供します。

本協業を通じ、保険会社は以下のような効果を期待できます。

- APIを活用した外部システム連携の迅速化- 業務自動化による生産性向上- レガシーシステムの段階的モダナイゼーション- 導入・運用にかかるコストの大幅な削減

近年、日本の保険業界では、AIやデジタル技術の重要性が増す一方で、旧態依然としたシステム基盤やサービス間の連携障壁により、十分な活用が進まないという課題が顕在化しています。InsureMOは、こうした障壁を解消するプラットフォームとして、各種保険商品管理、契約手続き、保全、請求などの中核機能をAPI経由で柔軟に提供しています。

InsureMOとＦＰＴは本提携を通じ、これまで大手保険会社中心だったデジタル化を、より多くの企業にとって現実的な選択肢とし、日本の保険業界全体のDXを加速させてまいります。

InsureMO株式会社 代表取締役 河上 勝

グローバルで高い競争力を有するＦＰＴを通じて、より多くの保険会社のみなさまに最先端のテクノロジーをご提供できることを大変うれしく思います。従来、InsurTechのグローバルリーダーとして、レガシーモダナイゼーションや保険エコシステムの構築などを実現してきました。

最近では、さらに新たな機能「AI Agent」を活用した保険業務の変革が間近に迫っています。ＦＰＴの技術力とともに、業務課題の解決に貢献してまいります。

ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 兼 ＦＰＴソフトウェア シニアエグゼクティブバイスプレジデント

ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴコーポレーショングループ]

InsureMOとＦＰＴは、日本市場における保険業界のデジタル革新を加速させるべく、戦略的パートナーシップを締結しました。グローバルで展開する保険プラットフォームInsureMOの柔軟なAPIベース技術と、ＦＰＴの高度なITソリューション・豊富な現地運用実績を融合することで、保険会社・代理店・エコシステムパートナー様のDXを強力に支援します。

両社の知見と技術力を活かし、日本の保険業界へ新たな価値を提供し、迅速な商品開発や顧客体験の向上、効率的な業務運営を実現します。今後、InsureMOのグローバルなイノベーションとＦＰＴのローカルサポート体制が生み出すシナジーにご期待ください。

◆ＦＰＴジャパンホールディングスについて

ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化しIT事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。

社 名：ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

所在地：東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー33階

ウェブサイト：https://fptsoftware.jp/

◆InsureMOについて

InsureMOは、シンガポール発の保険業界向けのテクノロジープロバイダーです。2000年に創業し、「保険を簡単に」をミッションとしてグローバルにサービスを展開しています。モダンテクノロジーを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。アメリカや欧州、アジアを含めた約40の国・市場で500社を超える強力な顧客基盤を構築しています。国内金融機関では、約30社に採用されています。

ディープテクノロジーイノベーションを通じ、システムの柔軟性にボトルネックを抱える保険業界の課題解決に取り組んでいます。世界市場で大きな差別化をもたらした弊社テクノロジーについては、弊社サイト（https://insuremo.co.jp/）をご確認ください。

＜会社概要＞

社 名：InsureMO株式会社

所在地：東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山14階

代表者：代表取締役 河上 勝

＜本件に関するお問合せ先＞

広報担当

contact@insuremo.com