英国国立エセックス大学公認国際教育提携校「SAK University東京イノベーションキャンパス」のブランディング支援と校内のインテリアデザインを島根県立大学 平井俊旭准教授が担当【島根県立大学】

（株）エスアイイー（本社：東京都千代田区、代表取締役：藤 正幸氏）が運営する老舗 IT スクール「システムアーキテクチュアナレッジ（以下、SAK）」は、英国の名門国立大学「エセックス大学（University of Essex）」より正式に提携校として認定を受け、９月29日に「SAK University 東京イノベーションキャンパス」を開校しました（https://sak.ac/）。同校のブランディング支援と校内のインテリアデザインは、島根県立大学の平井俊旭准教授が担当しました。

なお、９月29日の開校は夜間部（社会人）からの先行スタートであり、現在は実質的にプレオープンの段階となっています。あわせて、2026年４月開講予定の昼間部（高校新卒対象）の学生募集も開始しており、キャンパスを見学した高校生からは、デザイン性の高い空間や学習環境について好評を得ています。

島根県立大学浜田キャンパス地域政策学部地域政策学科地域づくりコース 准教授の平井俊旭は、2019年より（株）エスアイイーが東京都台東区秋葉原で運営する IT 系キャリアアップ認定スクール「SAK システムアーキテクチュアナレッジ」のブランディング支援に携わってきたことから、同社が2025年 ９月29日に新たに東京都品川区天王洲アイルに開校した「SAK University 東京イノベーションキャンパス」のブランディング支援およびインテリアデザインも担当しています。同校は、日本国内で英国国立エセックス大学の単位を取得できる、日本初の IT に特化した公認国際教育提携校となっています。

ブランディングの一環で制作されたロゴマークは、Essex の頭文字である「E」とSAKの頭文字である「S」を「X」で掛け合わせ、旧漢字の「學」の文字をモチーフとしたデザインとなっています。

＊ロゴデザイン MOTOMOTO inc

品川区天王洲のキャンパスは約500平方メートル で、２つの教室、ノックソックルーム、ラボルーム、自習室、面談室、そしてそれらをつなぐ廊下の自習スペースなどで構成されています。赤いロゴのイメージを空間にも反映させ、西洋の象徴である煉瓦と、日本の象徴である木材や竹をメイン素材として用いています。窓から広がる東京湾と美しいビル群を借景として取り入れるため、窓面に対して可能な限り開放的なレイアウトとしています。各教室には 100インチディスプレイを６台設置し、必要に応じてダイナミックな映像によって授業にメリハリをつける工夫を施しています。また、ノックソックルームとラボルームは、将来的なハッカーへの対策を学ぶユニークなカリキュラムを想定した空間となっています。ノックソックルームは主にハッカーの侵入を防ぐ防衛組織をイメージし、ラボルームはハッカー集団のアジトをイメージしたデザインで、古いゲームセンターのゲームを配置しています。授業で使用していない時間には、学生の気分転換として自由に遊ぶことができます。

新しい学校教育の可能性を空間で表現し、無機質な学校のイメージから解放された、これからの新しい学びの楽しさを感じられる空間づくりを目指しました。現在、三軒茶屋キャンパスのプランも進められています。

開放感のある教室近未来の対策本部をイメージしたノックソックルームハッカーのアジトをイメージしたラボルーム日本らしさの象徴としてデザインされた和風の個室自習スペース圧迫感を感じさせない高質な面談室東京湾を見渡せる環境

平井俊旭 プロフィール

武蔵野美術大学 空間演出デザイン学科卒。同研究室助手を経て、1997年インテリアデザイン事務所（株）SUPER POTATOに入社。代表・杉本貴志氏直属の企画部門を担当。2001年（株）Smilesに入社。創業期より「Soup Stock Tokyo」のブランドづくりに携わる。2014年 雨上株式会社（アメアガルカブシキガイシャ）設立。主に地方自治体や企業のブランディング支援や事業コンサルティング、インテリアからグラフィックデザインまでのトータルデザイン及びディレクションを行う。2019年 株式会社共立（カブシキガイシャトモダチ）を設立。滋賀県発の発酵食品ギフトブランド「次世代漬物 10% I am」を展開。2020年 みえ森林林業アカデミー ディレクターコース講師。2021年 島根県立大学 地域政策学部地域政策学科地域づくりコース 講師。2025年より同准教授。主に実践に基づいたブランディングやデザイン、起業等のカテゴリーを担当。2022年 一般社団法人ヨリシロ代表理事。自らプロデュースとインテリアデザインを担当した島根県立大学のサテライトキャンパス「石見銀山まちを楽しくするライブラリー」を運営。施設に併設するカフェの営業と施設管理は学生を雇用し学生主体で行うなど、地域連携と学生の実践教育に取り組んでいる。